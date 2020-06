Buscan posicionar a la provincia como destino turístico estudiantil

La Secretaría de Turismo de la provincia y Aprotures (Asociación Profesionales Turismo Estudiantil San Luis) mantuvieron ayer una reunión para comenzar a delinear las estrategias para impulsar a la provincia como destino de viajes de egresados.



Ambos sectores vieron una oportunidad de desarrollo del turismo provincial a partir del cese de la actividad por la pandemia. Señalaron que el 70 por ciento de los estudiantes que egresa en San Luis no puede realizar su viaje de fin de curso.



A raíz de la propuesta que hizo el gobernador Alberto Rodríguez Saá, de poder posicionar a San Luis como un centro de turismo estudiantil, como ya lo son Bariloche y Villa Carlos Paz, un grupo de profesionales dedicados al turismo de egresados se organizó en una asociación y presentó una idea para impulsar la actividad.



"Empezamos a trabajar en conjunto en el diseño de esta propuesta que queremos hacerles a nuestros chicos de la provincia y, si el turismo interprovincial lo permite, también podremos hacerlo con La Pampa. Pero hoy lo que tenemos son los viajes internos y la idea es poder materializar lo que planteó en su momento el Gobernador: que San Luis se convierta en una opción para los estudiantes", destacó el coordinador de la Secretaría de Turismo, Luis "Piri" Macagno.



Manifestó que esta es una "oportunidad y al mismo tiempo esta iniciativa logró que los distintos actores del sistema se organicen y eso es muy importante para tener un canal de diálogo permanente con todos los profesionales del turismo estudiantil".



Macagno agregó que entre la semana que viene y la siguiente comenzarán a armar los equipos de trabajo para avanzar en esta propuesta. "Primero queremos priorizar a las empresas locales que emplean personal acá y necesitamos que se pongan en marcha", indicó.



Sobre los destinos, Macagno señaló que "no solo evaluaremos los más concurridos, como Merlo, Potrero de los Funes y El Trapiche, sino que veremos cómo integramos al resto de las localidades y de las regiones, como Villa Mercedes, el norte y sur de la provincia. Que todas puedan participar de alguna manera de este programa. Ese es el esquema que tenemos que diseñar en los próximos días para presentarlo con el consenso de todos".



Afirmó también que, según los datos que recibieron de la asociación, "el 70 por ciento de las escuelas de la provincia de San Luis, por razones económicas o distintos motivos, no puede hacer su viaje de egresados. Lo que queremos es apuntar a esos chicos, a esas escuelas del interior o de los barrios más humildes, quienes no hubiesen podido viajar ni siquiera en un ámbito de normalidad".



"En principio, creemos que se puede empezar a viajar más entrada la primavera. La idea, primero, es poder consolidar el turismo interno que esperamos abrir el 8 de julio. Tenemos también el desafío del turismo interprovincial con La Pampa y, una vez que tengamos este esquema en funcionamiento, vamos a fijar una fecha, pero entendemos que tiene que ser entrada la primavera", expresó Macagno y agregó que quieren integrar a La Pampa en esto "y a todas las provincias con las que podamos tener algún acuerdo similar llegado ese momento, siempre privilegiando el estatus sanitario y sin poner en riesgo la salud de nadie".