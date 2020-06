Catriel Soto trabaja con la mente puesta en Tokio

Con su fiel compañera. Se inició en el ciclismo a los ocho años y vivió por catorce en Europa, donde se codeó con los mejores del mundo.

Catriel Soto (33) es un enamorado del ciclismo, el máximo referente que tiene la Argentina en la especialidad de montaña. Es de Colón, Entre Ríos, y en su extenso palmarés internacional, con más de catorce años en escenarios europeos, cuenta con presentaciones en copas del mundo, panamericanos y juegos olímpicos. Actualmente ocupa el puesto 79 en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y pelea en medio de la pandemia de coronavirus por regresar al Viejo Continente. Su agenda deportiva señala en septiembre pruebas importantes, que le servirán para sumar puntos y nuevo rodaje, pero también para encarar con todo la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año.

"Tengo un calendario conformado con copas del mundo. Ahora me encuentro intentando viajar, estoy todo el día gestionando para salir del país. La primera carrera es el 5 de septiembre en Suiza. Después sigue Italia, Francia y República Checa. Lógicamente son parte del camino a Tokio, porque si bien no suman puntaje de manera directa ya que las pruebas que lo hacen son las del año que viene, suma para el ranking individual", comentó el entrerriano.

El representante argentino en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 empezó su exitoso camino en el ciclismo a los 8 años. Y según él mismo recuerda, se debió a una casualidad: "Como todo argentino me gusta el fútbol y jugaba en un club de barrio, hasta que un amigo me invitó a una competencia en un circuito sencillo, con muchas curvas y algún que otro salto, y me gustó". Y continuó: "Soy una persona que me gusta el blanco o el negro, veía que en el fútbol me sacrificaba y había compañeros que no, en ciertos deportes dependés mucho de tus compañeros, así que me subí a una bici y como hago las cosas al ciento por ciento todo el tiempo busqué mejorar y superarme. Llegué a donde llegué con el apoyo de mi familia, que es un pilar fundamental en mi vida".

Catriel, que este año eligió volver al país tras vivir en Italia y España, se animó e hizo una radiografía de la actualidad del mountain bike en Argentina: "La verdad que está bastante parado, hay mucho trabajo por hacer. Hay corredores, pero no tenemos buenas pruebas ni un calendario bien organizado. Podría haber mucha más gente si se hicieran bien las cosas".

El multicampeón argentino es un agradecido de todo lo que consiguió. Dice tener en lo alto de la lista de sus logros personales las presencias en las citas olímpicas, y un escalón por debajo el Campeonato Panamericano de 2016 y la victoria en la modalidad Cross Country Eliminator en la Copa del Mundo de Estados Unidos 2014.

El colonense, quien también es protagonista en pruebas de ruta y formó parte del equipo Continental de San Luis en la Vuelta del Porvenir a principios de año, lucha por ganarle a la pandemia y mantener el nivel. Fiel a su estilo aguerrido no baja los brazos, se entrena duro para poder volver al ruedo. Sabe que sin sacrificio no hay premio, frase que busca transmitir a los más jóvenes. "Siempre digo que somos una empresa, cuando más trabajamos mejor nos va; eso tienen que tomar como referencia: el trabajo desde el silencio, tener paciencia, porque en este deporte si querés lograr algo, tenés que trazar objetivos a largo plazo", cerró Catriel, que sueña con estar en Tokio y mostrar toda su jerarquía.

“Lo más importante que logré viene del mountain bike, pero si tengo que elegir entre el mountain y la ruta, elijo el mtb"

Brazos abiertos: es el máximo referente nacional del mountain bike.