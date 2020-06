Macagno afirmó que la apertura del turismo será gradual

Luis "Piri" Macagno asumió el viernes como coordinador de la Secretaría de Turismo de San Luis. Casi sin tiempo para acomodarse en la silla, viajó este fin de semana a la Villa de Merlo para presentarse ante representantes de todo el sector y empezar a trabajar con vistas a la posible apertura de las actividades turísticas. "El Piri" habló con El Diario de la República sobre cómo avanzan esas gestiones y analizó la situación actual de uno de los rubros más golpeados por la pandemia de coronavirus.

—¿Cómo fueron tus primeros días de gestión?

—Apenas asumí, el gobernador Alberto Rodríguez Saá y la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, me pidieron que vaya a Merlo a presentarme con el sector turístico y las autoridades de la localidad. Tuvimos muchas reuniones con el intendente Juan Álvarez Pinto, con su secretario de Turismo, con el decano de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la UNSL, con propietarios de cabañas, la asociación de hoteleros, guías turísticos, empresarios gastronómicos, cerveceros. Me presenté y me puse a disposición para empezar a trabajar en lo que se viene, que es un desafío enorme para la provincia. En este momento tenemos que priorizar el estatus sanitario para poder avanzar en la apertura de manera gradual y responsable.

—¿Cómo notaste al sector?

—El turismo es el rubro más afectado por la pandemia. Tuvo un impacto económico muy fuerte, pero noté al sector muy comprometido y con mucha responsabilidad a la hora de plantear la posibilidad de la apertura del turismo en la provincia. Me manifestaron su acompañamiento a todas las medidas que tomó el Comité de Crisis y a la vez su preocupación, que compartimos todos. Están entusiasmados con la posibilidad que se abrió a través de la firma del convenio complementario del Tratado de El Caldén, permitiendo habilitar a futuro el turismo interprovincial. Si bien que se apruebe es una facultad del jefe de ministros de la Nación, nos estamos preparando para esa posibilidad. Hay una ventana, una oportunidad de poder crecer y que el turismo pueda empezar a trabajar en la provincia. Obviamente todo con los protocolos necesarios y la responsabilidad de mantener el estatus sanitario.

—¿Qué fue lo que se firmó en Merlo?

—Lo que hemos logrado fue la adhesión de todos los sectores de turismo de Merlo y su intendente al acuerdo entre San Luis y La Pampa para habilitar este intercambio económico, productivo y turístico, además de asumir el compromiso de cuidar el estatus sanitario logrado. Todos seremos responsables de eso. Si llega a aparecer un caso de coronavirus en el futuro, el primer rubro que va a retroceder lamentablemente va a ser el turismo, y todos están muy conscientes de eso, por eso asumen el compromiso.

—¿Ves cerca la posibilidad de que se abra el turismo?

—Estoy muy esperanzado con la posibilidad. Tanto San Luis como La Pampa tienen el mismo estatus sanitario, las mismas condiciones de circulación, lo que permitió esto. Una vez que se establezcan los protocolos para eso, vamos a tener la liberación en las fronteras y el intercambio económico y productivo entre ambas provincias. Esperamos que el gobierno nacional entienda que esto es una necesidad tanto de La Pampa como de San Luis y que podemos garantizar que el estatus sanitario se va a mantener. Hemos trabajado seriamente y con mucha responsabilidad en el tema. Todavía no presentamos el protocolo a Nación porque antes necesitamos contar con el apoyo de todo el sector. Tenemos que hacerle saber al presidente Alberto Fernández que hay una necesidad concreta y una responsabilidad compartida para garantizar el estatus sanitario.

—¿Qué hace falta para que se dé la habilitación?

—Hay cosas que hay que trabajar para que esto funcione. Por ejemplo, hoy no hay una línea de transporte entre San Luis y La Pampa de forma directa. Hay muchas cuestiones que pensar y cada sector dentro del turismo tiene que tener su propio protocolo para llevar a cabo. Tenemos que ver también cómo se va a ir habilitando. Ayer hubo un consenso entre hoteleros y cabañeros de Merlo, de que los primeros que deberían abrir son las cabañas por sus estructuras edilicias que tienen menos espacios en común. No tenemos una fecha, todo depende de cuánto podamos avanzar con los distintos protocolos.