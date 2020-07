El París Saint Germain de Icardi, Di María y Paredes debutará ante el Metz

El París Saint Germaín, que suma tres títulos consecutivos y cuenta con los argentinos Mauro Icardi, Ángel Di María y Leandro Paredes, debutará en el torneo francés de fútbol Ligue 1, recibiendo al Metz en un certamen que comenzará el 22 de agosto próximo y culminará el 23 de mayo de 2021.

Por su parte, el Olympique Marsella, con el ex delantero de Boca Darío Benedetto, será local ante el Saint Ettiene.

El París Saint Germain ha ganado las tres últimas ediciones de la Ligue 1 y siete de los últimos ocho torneos, sólo interrumpida su hegemonía por el Mónaco que se adjudicó el certamen de 2016/2017, señaló el “France Football”.

La primera fecha se compondrá de los siguientes partidos: Marsella vs. Saint-Etienne, Lille vs. Rennes, PSG vs. Metz, Monaco vs. Reims, Nice vs. Lens, Dijon vs. Angers, Montpellier vs. Lyon, Bordeaux vs. Nantes, Lorient vs. Strasbourg, y Nimes vs. Brest.

Los dos primeros clasificarán directo a la Liga de Campeones y el tercero a la etapa de clasificación, mientras que el cuarto irá directo a la Liga de Europa y el quinto a la clasificación.

Los dos últimos (19º y 20º) perderán la categoría y el 18º jugará una promoción con un equipo de segunda división.

El Saint Ettiene, con 10 títulos, es el equipo más ganador de la Ligue 1, seguido por el PSG y Marsella con 9, y Nantes y Mónaco con 8.

Télam