La Justicia Federal investigará la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo

Tras la declaración de incompetencia del fiscal de Bahía Blanca Rodolfo De Lucía, la Justicia Federal se quedó finalmente con la causa por la presunta desaparición forzada del joven Facundo Astudillo Castro, quien está desaparecido desde el pasado 30 de abril. Ese día emprendió un viaje a dedo desde la localidad de Pedro Luro hacia la casa de su expareja en Bahía Blanca.

En las últimas horas, la jueza de Garantías N° 3, Susana Calcinelli, aceptó el planteo del fiscal De Lucía y declaró la incompetencia del fuero provincial en el caso del joven de 22 años, de quien este viernes trascendieron unas fotografías en las que se lo ve de espaldas, al lado de un policía y junto al patrullero de la Subestación Policía Comunal Mayor Buratovich.

El patrullero fue secuestrado el último miércoles, porque tres testigos habrían declarado haber visto el día de su desaparición a Astudillo Castro en el momento en el que era subido al móvil policial y está siendo peritado para poder determinar si a Facundo lo trasladaron en ese vehículo.

También ese mismo día, la Policía Bonaerense fue apartada de la investigación, ya que la familia sospecha que tendría participación en la desaparición del joven.

"Necesitaba que Berni (por Sergio, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires) aparte a su gente de la causa. Lo único que le pido es que no entorpezca porque lo escuché decir que el accionar de la fuerza estuvo bien, que no ve falencias, pero mi hijo sigue sin aparecer. Ojalá su policía entregue a mi hijo o que me digan dónde lo descartaron", dijo este viernes, Cristina Castro en declaraciones radiales.

"Qué me digan dónde está, después nos ocupamos de las responsabilidades", dijo Cristina Castro, la madre.

Y agregó: "Berni dice que esta gente (por los policías sospechados) accedió voluntariamente a entregar sus teléfonos, pero hace 15 días que habíamos pedido que los secuestren, no era difícil pensar que si no los entregaban los iban a secuestrar".

Castro reclamó que lo único que quiere es encontrar a su hijo y sostuvo: "Qué me digan dónde está, después nos ocupamos de las responsabilidades".

Según trascendió en la prensa local, los policías bonaerenses investigados por la Justicia Federal son Alberto González, Jana Curruhinca, Mario Sosa y Ayelén Flores.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Bonaerense comentaron que Asuntos Internos está al tanto de la investigación judicial y a disposición, pero no dieron los nombres de los policías señalados ni confirmaron si se les inició un sumario interno.

Este viernes, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que su administración no va a "encubrir a nadie" que pudiera estar involucrado en la desaparición de Astudillo Castro.

Según denuncia la familia, la investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone.

El último de los testimonios policiales, según contaron ante la Justicia, es el más contradictorio, ya que primero declaró que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; pero cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando.

