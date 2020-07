El taller de los autos campeones cambió de rubro para sobrevivir

A fines del año pasado, levantaban la copa de la Fórmula Renault 2.0 por tercera vez consecutiva, pero apenas unos meses después, la pandemia obligó al LR Team a adaptarse a las circunstancias y hacer otro tipo de trabajos para sobrevivir. Ahora, el taller que tiene asiento en Villa Mercedes arregla todo tipo de vehículos y hasta se anima a hacer diferentes creaciones sobre ruedas.

El equipo está encabezado por Rodrigo Zárate y Lucas Zerbini, dos aficionados a las carreras que se conocieron en Buenos Aires, de donde ambos son oriundos y en donde integraron diferentes escuderías. Convocados por el corredor local Javier Merlo, decidieron cambiar de aire y anidar en la provincia de San Luis hace aproximadamente seis años. Sin embargo, un tiempo después y por algunas diferencias con el piloto, se abrieron por su propio camino con una marca que ha cosechado muy buenos resultados y se ha ganado un prestigio en el mundo de los fierros a nivel nacional.

“La realidad es que Villa Mercedes es un lugar mucho más tranquilo. Por eso, cuando nos independizamos, ya nos establecimos acá. En algún momento salió la posibilidad de volver, pero acá estábamos bien y creemos que hay muchas cosas por hacer y explotar”, opinó Zárate.

A los socios los acompaña un plantel de tres mecánicos que hacen de todo un poco para adaptar, en algunas ocasiones, y construir desde cero, en otras, diferentes modelos para competencia. Las principales categorías en las que corren sus autos son la Fórmula Renault y el TC2000.

Pero cuando fue decretada la cuarentena en Argentina, a finales de marzo, y la actividad deportiva se suspendió, ya no pudieron sacar sus vehículos a la pista y su principal fuente de ingresos económicos quedó paralizada.

“Hay muchos equipos que se fundieron porque no han podido hacer otra cosa, mientras que la mayoría se dedicó a la mecánica de autos de calle”, contó Zárate.

Ellos tampoco se quedaron de brazos cruzados y empezaron a diversificar su rango de acción para poder sobrevivir a los efectos del aislamiento. Así, el taller pasó de estar repleto de autos veloces a ser un "hospital" de colectivos, camiones y tractores para reparar y poner en marcha.

De esa forma, el campo se volvió el sector que más trabajo les ha dado en estos últimos meses. No solo a través de arreglos, sino también con un atractivo prototipo de arenero que crearon para un cliente.

Una de las cosas que más lamentan los socios es que debieron reducir el equipo que los acompañaba. “Nos tuvimos que achicar bastante y hay chicos a los que ahora llamamos solo cuando tenemos un proyecto. Duele no poder cumplir con ellos, pero se nos hacía imposible mantener a todos", reconoció.

Así, los socios y los empleados continúan con las tareas diarias en el galpón que está sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, mientras esperan que la competencia se reanude.

“Creemos que este año no habrá carreras. Está muy complicado Buenos Aires y lamentablemente todo se mueve ahí. Además, ninguna provincia va a querer que lleguen seiscientas personas de diferentes puntos del país sin saber si están infectadas o no. Entonces, sabemos que la actividad no va a arrancar pronto. Además hay que ver qué pasa con los pilotos, los patrocinadores, las empresas, va a ser muy difícil no solo por las pandemia, sino por lo que va a dejar”, analizó.

Un arenero hecho con motor de Gol

Mientras intentan sobrevivir a la falta de competencia automovilística, el equipo LR Team se sacó el gusto de usar toda su creatividad para hacer un vehículo.

Su más reciente creación es un arenero fabricado con la mecánica de un Volkswagen Gol Trend, pero con estructura hecha desde cero en la ciudad.

"Surgió para un cliente que compró ese auto para hacerlo de Rally y quedó toda la mecánica. Con eso armamos el prototipo. Es un chasis tubular, con un motor estándar al que se le hizo un poco de electrónica para aumentar los caballos", describió Zárate.

El modelo será utilizado para andar y recorrer en el campo, pero no descartan poder hacer más si alguien se los solicita.

"Estamos acostumbrados a hacer estas cosas y no demora más de tres meses", aseguró.

Talento local. El prototipo fue ideado y soldado en el taller mercedino. Foto: Juan Andrés Galli.