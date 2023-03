Profesionales de la salud ofrecen un taller gratuito para dejar de fumar

Un grupo interdisciplinario del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 12 de Octubre ofrece un taller gratuito para dejar de fumar. En un plan de prevención y promoción crearon el proyecto de “Cesación Tabáquica”, un espacio de acompañamiento para que las personas dejen el cigarrillo. Será todos los martes a las 13, en la Biblioteca Popular “Esteban Agüero”, ubicada en Belgrano 123.

Está destinado a toda la comunidad de Villa Mercedes a partir de los 17 años y es sin límite de edad. Además no es excluyente, es decir, que si no asisten a los primeros encuentros pueden incorporarse en cualquiera de los siguientes.

El equipo de profesionales está compuesto por un médico, un psicólogo, agentes sanitarios, una trabajadora social, una nutricionista y un obstetra. Al trabajar todos juntos en una misma dinámica, pueden hacer una lectura integral de cada caso y obtener mejores resultados.

El objetivo que tienen es brindar herramientas que ayuden a las personas que deciden dejar de fumar a empezar un proceso para que lo abandonen de forma definitiva. Desde las diferentes disciplinas buscan la manera de reemplazar el hábito. Por ejemplo, uno de los encargados sugiere realizar alguna actividad física o la nutricionista propone el consumo de un alimento saludable que alivie la ansiedad que genera fumar.

La primera etapa comienza con una evaluación general del paciente para conocer cuántos cigarrillos fuma por día, en qué contexto lo hace y cómo está emocionalmente en ese momento. Para ello les entregan una hoja de registro a cada uno donde va a tener que dejar plasmado el horario, la actividad que está realizando y cómo se siente mientras consume.

“La expectativa es crecer y poder tener un impacto en la comunidad para generar el cambio que nosotros desde la atención primaria deseamos lograr. La idea con esta iniciativa es que no se agrave la salud de las personas, que no lleguen a una internación o a alguna patología más extrema como un Accidente Cerebro Vascular (ACV). En la promoción y prevención el objetivo es poder tratarlo a tiempo”, expresó Nahuel Gareca, psicólogo de la CAPS 12 de Octubre y parte del dispositivo de acompañamiento.

Leopoldo Córdoba es uno de los pacientes que asiste a los encuentros desde hace dos meses. En diálogo con El Diario, contó: “Tuve dos ACV y a partir de esas experiencias, teniendo en el medio que hacer rehabilitación por las secuelas que me dejaron, decidí venir al taller para empezar a dejar el cigarrillo”. Y agregó: “Es un vicio tonto que lamentablemente por la pérdida que tuve de muchos seres queridos me ayudó de alguna manera a calmarme; sin embargo, no era consciente de que me estaba haciendo mucho daño”.