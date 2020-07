Julián Lucero: "El 2020 estaba siendo el mejor año de mi carrera"

Julián Lucero fue uno de los puntos más altos de Juventud, inclusive puede darse el lujo de decir que viene invicto, que no le convirtieron goles ni en amistosos de pretemporada ni en los siete partidos que atajó por los puntos.

Aunque para él lo más importante es que esa cantidad de partidos sin goles le permitieron al "Auriazul" pasar de ser uno de los peores de la Zona B del Torneo Federal A 2019 a transformarse en uno de los equipos sensación del fútbol argentino, cosechando el 92% de los puntos.

En el receso por la pandemia de coronavirus, Julián apostó por iniciar la convivencia con su novia, con la que llevan juntos un tiempo, y fue una experiencia positiva porque los consolidó. Como se entrenaba en el patio de su casa y lo maltrató un poco durante la etapa de aislamiento, tuvo que mejorar sus dotes como jardinero y arreglarlo porque "el que rompe paga", como instauraron desde el Comité de Crisis.

Hoy, en etapa de distanciamiento social, se entrena todos los días en un gimnasio y hace pádel como deporte recreativo. Como todos, confía en que la vuelta a los entrenamientos está cerca.

630 minutos son los que sumó oficialmente Julián Lucero sin que le conviertan goles por el Torneo Federal A. Siete partidos consecutivos, hubo un octavo en el que el equipo no recibió tantos, pero el arquero lo vio desde la tribuna por un golpe sufrido en la práctica.

¿Cómo te llevás con este tiempo sin el fútbol?

—Ha pasado mucho tiempo, uno se va acostumbrando o amoldando a la situación. Por suerte en la provincia podemos hacer otras actividades, por ejemplo yo puedo ir al gimnasio y entrenar todos los días y puedo hacer algún deporte recreativo como pádel o fútbol tenis para despejarme.

—¿El arquero pierde mucho feeling con la pelota?

—Y... un poco se pierde, porque varía mucho la manera de entrenar y el espacio, pero uno tiene que confiar en que cuando volvamos a entrenar pueda ponerme a tono de nuevo.

—¿La pandemia te cortó un momento impresionante de tu carrera?

—Sí, la verdad que sí, me pongo a analizarlo deportivamente y nunca me había ido tan bien en lo profesional, venía siendo el mejor año de mi carrera. Primero me perdí el último partido (frente a Villa Mitre de local), por el accidente que sufrí en la práctica —NdeR: chocó contra un compañero y quedó inconsciente y fue internado unos días antes del encuentro— después pasó lo del virus, que el grupo sabe que nos quitó una gran chance por cómo veníamos, pero bueno, ojalá podamos retomar y luchar por el ascenso.

—¿Le prestás atención a lo del récord sin goles, sabés si estás cerca de superar a alguien?

—La verdad que no, uno conoce algunas marcas nacionales y de los grandes arqueros de Argentina que son públicos, pero la verdad es que no pensaba en eso durante los partidos. Es mi trabajo, si lo hago bien le ayudo al equipo y lo único que buscaba es que no nos conviertan para que ganemos y gracias a Dios el equipo trabajó muy bien.

—¿Con quién estás pasando la cuarentena?

—Desde que sufrí el accidente, unos días antes de que se decretara la cuarentena, me fui a convivir con mi novia, con la que ya estábamos saliendo hacía un tiempo en casas separadas. Fue una hermosa experiencia, se nos hizo a los dos muy llevadero.

—¿Te descubriste en alguna faceta hogareña?

—No hice cosas fuera de lo común, trato de hacer de todo en la casa, pero me especialicé mucho en cuidar el patio, regar las plantas. Pasa que lo dañé bastante al patio entrenando y había que arreglarlo, así que me puse un poco en modo jardinero.

—Volviendo a lo deportivo, ¿qué es lo que más extrañás del fútbol?

—Extraño mucho el día a día, poder entrenar con mis compañeros, los viajes, las concentraciones. Se extraña todo en realidad.

—¿Creés que la vuelta a los entrenamientos está cerca?

—Pienso que sí, el dato de que retome la Copa Libertadores a mitad de septiembre va a presionar a la AFA para que los clubes que la juegan vuelvan a entrenar y quizá eso haga que también podamos volver en las provincias, donde tenemos mejor estatus sanitario que en el AMBA.

—¿Tenés fe de que Juventud puede estar entre los clubes que disputen un Reducido por el ascenso a la Primera Nacional?

—Sí, yo confío en que vamos a estar en esa disputa, hay que esperar porque no se sabe nada, quedó un equipo corto y si llegamos a estar en algún Reducido vamos a necesitar de jugadores de experiencia para que nos ayuden a los más jóvenes a pelear estas instancias.