Villa Mercedes: los gimnasios recuperaron la clientela en apenas un mes

Los gimnasios villamercedinos adaptaron sus instalaciones al protocolo solicitado por el Comité de Crisis de la Provincia e incorporaron medidas preventivas para contener la propagación de la COVID–19 y poder trabajar nuevamente. El viernes pasado cumplieron un mes desde la reapertura y todos los propietarios están conformes y sorprendidos por la voluntad de la gente para hacer actividad física y porque estabilizaron sus ingresos en un tiempo relativamente corto.



Tres condiciones debían cumplir para tener la habilitación: la higiene del local, control de trazabilidad y respetar el distanciamiento social. Este último varía en la capacidad de personas para ejercitarse simultáneamente, según la cantidad de metros cuadrados del lugar. Cada uno incorporó otras propuestas que consideraron de utilidad, como botellas individuales de alcohol y sanitización antes de ingresar.



Los instructores y todo el personal deben usar barbijo o tapabocas en el tiempo de permanencia, quienes hagan actividad física pueden quitárselo al momento del entrenamiento, porque con el esfuerzo físico podría generar complicaciones. Algunos trabajan con turnos durante la franja horaria permitida, de 8 a 22; aunque otros están hasta las 00.





El local ubicado en avenida 25 de Mayo, por ejemplo, destina diez turnos diarios que duran desde los cuarenta y cinco minutos hasta las dos horas, cada uno con quince clientes. “En nuestro caso estamos habilitados para trabajar con treinta y cinco personas, pero nosotros decidimos hacerlo con menos de la mitad; contamos también al personal de limpieza y al instructor en ese número requerido”, explicó Cristian Carrizo, el propietario.

Según la rutina contratada, cada día de entrenamiento cuesta entre 50 y 80 pesos.





Además, remarcó que todos los que asisten no comparten ni aparatos ni ningún otro elemento. “A cada uno le entregamos un rociador de alcohol, entonces antes y después de entrenar deben pulverizar el sector, y lo mismo tiene que hacer quien ingrese en el horario siguiente. Las máquinas fueron separadas a 2,25 metros y las que no hemos podido ubicar a esa distancia las deshabilitamos con cinta de peligro”, sostuvo el empresario.



Los dueños de los locales para entrenamiento físico coincidieron en que hay una gran demanda y están con los cupos llenos. “No recuperamos la matrícula que teníamos antes, la realidad es distinta, la capacidad es reducida, pero no nos quejamos, nos alcanza para subsistir, para pagar sueldos, alquileres y deudas”, añadió Carrizo.



Gastón Yañez, responsable del gimnasio situado en Pringles y Olloqui, explicó que por la pandemia que afecta al mundo deben tener menos gente. “Teníamos un cupo de 20 personas por clase y ahora nos manejamos con 12. En promedio, sería la mitad de los que entrenaban hasta marzo, pero podemos saldar las deudas y mantenernos”, comentó.



Sin embargo, en el complejo ubicado en calle General Paz del Barrio Estación, la matrícula aumentó en este último mes. “Somos nuevos, hace un año que abrimos, incluso nuestro aniversario fue en plena cuarentena porque cayó en abril. Hasta antes del aislamiento teníamos doscientos veinte socios y hoy llegamos a los doscientos cincuenta”, dijo Cristian Gridasow, el propietario.



Debido al aumento generalizado en productos, todos los empresarios consensuaron aumentar el valor de la cuota. El pago es mensual, pero en promedio cada día de entrenamiento cuesta entre cincuenta y ochenta pesos.