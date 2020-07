Por la pandemia, creció el interés por jugar al ajedrez

La pandemia de coronavirus y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio obligó a buscar nuevas actividades para mantenerse activo mentalmente. Por eso, la participación de los puntanos en los torneos y clases online de ajedrez, que brinda la Universidad de La Punta (ULP), aumentó considerablemente en los primeros seis meses del año, en este período de tiempo se sumaron más de 36 mil personas.

La jefa del Programa de Ajedrez de la ULP, Claudia Amura, comentó que les sorprendió gratamente la participación durante la pandemia, ya que el año pasado, unas 14.484 personas se sumaron a las propuestas, mientras que solamente entre enero y junio de 2020 convocaron a 36.676. "En los primeros días de la cuarentena estricta, muchos se dieron cuenta que tenían tiempo libre y encontraron una forma de entretenerse, qué mejor que aprender ajedrez", dijo la funcionaria, quien contó que algunos papás se prendieron a la práctica por intermedio de sus hijos, quienes juegan y compiten en torneos.

Señaló que gracias al Gobierno de San Luis, niños, jóvenes y adultos de toda la provincia cuentan con dispositivos tecnológicos, que les permiten acceder a diferentes actividades educativas. Precisó que, si bien su trabajo fuerte es en las escuelas, también llegan a los adultos, ya que a través de su plataforma ofrecen clases online y son totalmente gratuitas.

Entre marzo y junio realizaron 180 torneos educativos, en los que participaron unos 6.757 estudiantes de 132 establecimientos educativos de todo el territorio provincial. "El año pasado tuvimos muchos menos por el gasto del traslado y logística, ya que resulta imposible movilizar a tanta gente. Ahora se conectan mediante la computadora y juegan. Es increíble", resaltó Amura.

En el 2005, con la realización del Mundial de Ajedrez surgió la idea de promoverlo en todo San Luis. En 2006, comenzaron a dictar clases de ajedrez escolar inicial en los centros educativos de toda la provincia.

Debido al gran interés que despertó el ajedrez entre los puntanos, tuvieron que capacitar a instructores porque no todos sabían utilizar las herramientas para dar clases virtuales. "Muchos daban clases presenciales, por eso tuvimos que empezar a trabajar de otra forma, ya que no sabíamos si volvíamos o no a las escuelas", expresó la funcionaria.

"Dentro de todo lo que pasa a nivel mundial, nosotros le vemos un lado positivo. Se presentaron muchos chicos con un alto nivel de juego que no conocíamos. Esto potenció el aprendizaje y se perfeccionaron aún más", comentó la jefa de programa. Aseguró que no hace falta tener conocimientos previos para sumarse a las iniciativa de la ULP, ya que dan clases para principiantes y para los más avanzados.

Amura señaló que una de las ventajas de jugar online es que los chicos intercambian conocimientos con participantes de todo el mundo, por ejemplo, de Francia Tailandia, Rusia, entre otros. "En esto no hay barreras. No solo aprenden, sino que se las ingenian para dialogar entre ellos. Muchos, mientras juegan, usan diccionarios y hasta transmiten las partidas a través de las redes sociales", dijo.

Por medio del juego, los alumnos aprenden valores como la paciencia, el control de impulsos, la planificación, la estrategia, la toma de decisiones bajo presión y la concentración. La jefa del Programa de Ajedrez manifestó que esta última sirve para potenciar aún más sus habilidades.

PARA TODOS LOS ÁMBITOS Y EDADES

Otras propuestas

Iniciativa. La ULP también llega a merenderos, cárceles y barrios. Foto: ULP.

Según Claudia Amura, jefa del Programa de Ajedrez de la Universidad de La Punta, unas 9 mil personas se sumaron a las iniciativas que brindan en diferentes ámbitos de manera presencial. Manifestó que este impacto no fue tan solo en San Luis, sino que también a nivel nacional, donde otras provincias también sumaron competencias diarias.

Otras de las propuestas de la ULP son el Ajedrez Social, que incluye a las personas ciegas, los presos y a jubilados; y el Ajedrez Terapéutico y la contención de niños en condiciones desfavorables en los merenderos.

Estos programas tienen por objetivo motivar a los jóvenes para que aprovechen estos espacios de aprendizaje, como herramientas para mejorar su rendimiento académico. Estos se lleva a cabo en diferentes localidades de la provincia.

Los interesados en aprender a jugar este deporte deben ingresar a la página www.ajedrez.ulp.edu.ar. Allí tienen que dirigirse a la solapa de contacto y mandar sus inquietudes. Luego, un instructor se comunicará para explicarles cuáles son los pasos a seguir.