Paula Negri presentó el video de "Me gustas tanto"

Con la última posibilidad de fronteras abiertas, el 19 de marzo, Paula Negri llegó a San Luis y se puso a hacer la cuarentena en su departamento del centro de la ciudad. Como muchos argentinos, pensó que el aislamiento iba a durar unas semanas y que luego podría regresar a todos sus proyectos musicales. Cuando la realidad empezó a mostrarle lo contrario, la cantante tuvo la sensación de que era el momento de cambiar los planes.



Entonces, lo que iba a ser un videoclip grabado en un estudio de Buenos Aires con una historia por contar que acompañara al elocuente "Me gustas tanto", se convirtió un registro casero —aunque grabado en alta calidad— realizado por su hermano Juan Ignacio, con las sierras puntanas de fondo y un avioncito de papel que se transformó en el hilo conductor de la producción.



Esa situación no le impidió a Paula exponer en el clip un estallido de colores que se transformó en una de las marcas registradas de su carrera como cantante. "Cuando me di cuenta que tenía que amoldarme a los tiempos, tuve la necesidad de enviar un mensaje positivo en medio de la pandemia", dijo la joven a etc.



"Me gustas tanto" representa, a la vez, un cambio de género en la trayectoria de Negri. Luego de presentar hace cuatro años su primer cd, "Salvaje", en donde mostró su faceta melódica, Paula quiso ahora incursionar en los ritmos más pegadizos y urbanos.



"La canción habla de algo que me sucedió hace un tiempo, con una persona que me gustaba, pero sentía que no iba en la misma dirección que yo, que no teníamos las mismas intenciones", cuenta sin miedo a la exposición la cantante, quien considera que la parte más importante del tema es cuando cuenta que se decide a plantar bandera y continuar con su vida sin esperar más respuestas de la otra parte.



Si bien Paula no sabe si el nuevo género será el vector de su futuro, sí tiene intenciones de seguir componiendo y en breve presentar un reggaetón. "Creo que vamos a seguir mostrando canciones sueltas, de a una, tipo singles, y no discos, al menos por ahora", adelantó.



La canción que subió el fin de semana con su video fue grabada en febrero junto al productor Peter Akserald y el plan era al mes siguiente empezar el rodaje con el director Juan Ripari, con base en un guion que había escrito Paula. "Cuando me decidí a hacerlo en casa, le pregunté a Juan qué le parecía la idea y estuvo de acuerdo. Pero teníamos que cambiar varias cosas del argumento", sostuvo Negri sobre el clip que desde el viernes se puede ver en sus redes sociales.



Allí participan varios de sus amigos y familiares que van recibiendo el mensaje positivo de la cantante, quien en la última escena envía otro recado a sus seguidores: Paula se despide con un barbijo con lentejuelas fucsias.