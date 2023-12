Paula Negri presentó su nuevo video

En un viaje a París que Paula Negri hizo hace algunos años divisó una postal típica de película romántica. Una pareja de jóvenes enamorados se daba un apasionado beso en la base de la Torre Eiffel, la escena perfecta del amor que la inspiró a una nueva canción, una de las pocas en la que ella no es la protagonista central de la historia.

El recuerdo de aquel momento se tradujo en el tema y el video que la cantante nacida en San Luis hace 32 años estrenó el viernes de la semana pasada y que en pocos días consiguió cientos de visualizaciones. “Grabamos el video en dos semanas y estoy muy contenta con los resultados”, dijo la artista.

Al momento del estreno, Paula estaba en Córdoba, donde pasó Navidad junto a su hermano Juan Ignacio, su madre Adriana y su cuñada Eugenia. Poco después del brindis volvió a Buenos Aires, donde está radicada, porque tenía algunos compromisos laborales.

Pese a que su carrera musical ocupa buena parte de su tiempo, Negri —también locutora y coach vocal— tiene previsto para el año que viene intensificar su actividad como profesora de canto y establecer definitivamente su escuela de música. “Me voy a dedicar a eso, pero también voy a seguir sacando canciones”, adelantó con entusiasmo.

“Luna de París”, el nombre del tema, fue compuesto por la puntana en compañía de su productor Peter Akselrad y completa un listado de singles que comenzó en 2020 con “Me gustas tanto”, continuó al año siguiente con “Re loca” y se extendió en 2022 con “Bendito destino”, lanzado en medio de la euforia mundialista.

Un repaso por esas canciones demuestran lo ecléctico que prolifera en la carrera de Paula, que fue del reguetón a lo romántico y de allí al pop, sin olvidar que los inicios de la cantante fueron con “Arrabaleras”, un quinteto de tango femenino. Negri reconoció que le gusta variar de estilos para no aburrir a sus seguidores ni aburrirse ella misma.

10 canciones canciones tiene "Salvaje", el único LP de Paula. Además, en las plataformas hay cuatro singles.

La canción lanzada la semana pasada navega entre la bossa nova y el bolero, y fue escrita hace ya unos años por la joven, quien hizo todo lo posible para que el tema saliera cerca de fin de año, para mantener una costumbre en su carrera.

El video, dirigido por Rodrigo de Miguel como todos los de su nueva etapa y filmado en Cabañas del campo, muestra a una jovial Paula siempre en escena y tiene como hilo el armado de un rompecabezas con la Torre Eiffel como motivo. “Es una canción de amor que no es autorreferencial —dijo la cantante—, pero que tiene una historia que me encantó contar porque lo pude hacer a mi manera”.

El clip, aseveró Paula, tiene una estética similar a las series de Cris Morena, una productora que acompañó con sus creaciones la adolescencia de Negri, a quien el nuevo trabajo audiovisual le hizo recordar a “Salvaje”, su primer clip, filmado en San Luis en 2016.

Para despuntar el vicio de cantar en vivo, Paula abandonó momentáneamente los recitales de mucha producción que la llevaron por ejemplo a ser parte de la grilla del show que Abel Pintos dio en San Luis este año y se recostó en las presentaciones más acústicas, solo acompañada por un guitarrista y en lugares más pequeños de Buenos Aires.

Pese a que dice que la provincia es parte permanente de su memoria, no tiene en su agenda lugar para visitarla en el corto plazo. La continuidad de las clases en su escuela, la promoción del nuevo tema y un fin de año que se precipitó sin aviso y no le permitió organizarse conspiraron contra la llegada de Paula a San Luis, aunque no descartó hacerse un lugar para viajar en febrero.

