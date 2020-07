La pureza de la memoria

La primera reunión de escritores en Merlo después del aislamiento tiene un objetivo especial: recordar el cumpleaños de Liliana Bodoc, la reconocida autora de literatura fantástica que vivió en San Luis sus últimos años y dejó a varios amigos en la provincia.

Una de ellas fue "Ine" Lanfranchi, una autora del mismo género radicada en Merlo, quien junto a Sandra Michelli y Alicia Bersi organizó el encuentro que se realizará en el café Balcarce de la Avenida del Sol merlina, a partir de las 15.

La convocatoria es para escritores profesionales, aficionados y también para fanáticos de la escritora que quieran recordar a Liliana el día en que cumpliría 62 años. Se debe llevar un alimento no perecedero que será donado a la escuela rural de Cañada la Negra, cerca de Merlo.

"Además del registro de trazabilidad —dijo 'Ine'— habrá un segundo registro, para quienes estén dispuestos a participar de un segundo encuentro con las mismas características".

Uno de los detalles —de esos que siempre regaló Bodoc a lo largo de su trayectoria— es que este año se cumplen dos décadas de la publicación de su primer libro, "Los días del venado". Por eso, en la reunión de hoy se hará un recorrido por la obra con el desafío de encontrar paralelos con la situación de pandemia que vive el mundo.

"Somos un pueblo resistiendo a una amenaza del otro lado del océano y debemos hacerlo con toda la poesía que Liliana nos dejó en su obra", comparó la organizadora merlina.

Parte de la recordación será la invitación a los escritores a que acerquen los relatos que hicieron durante el aislamiento social y obligatorio, lo que podría tener resultados sorprendentes. "Es la primera vez que nos reunimos luego de este momento tan particular y deseamos que sea con nuestras voces llevadas al arte", agregó Lanfranchi, quien dijo que quienes no puedan estar presentes y quieran que sus textos sean leídos no tienen más que mandarlos, como ya lo hicieron autores de España y Brasil.

La tarde —está previsto que el encuentro termine a las 18— estará acompañada por las esculturas de Jorge Junka, también realizadas en cuarentena, y habrá un cierre musical para que los autores puedan relajarse sobre el final del encuentro.

"Muchos conocen a Liliana desde diferentes aspectos. Con un grupo de personas la hemos conocido como docente y formadora de escritores y ella estaría muy feliz si su voz inspirara la nuestra, si su prosa se mezclara con la de quienes empezamos a animarnos a escribir, si sus poesías hicieran canto con las del pueblo", concluyó la autora merlina.

Bodoc nació en Santa Fe y desarrolló gran parte de su carrera literaria en Mendoza, donde organizaron un certamen literario en su honor. Luego se radicó en El Trapiche, hacia donde regresaba cuando un infarto la sorprendió al retorno de un viaje al exterior, en febrero de 2018.