Los trámites en Defensa del Consumidor ahora son online

A partir de esta semana, todos los trámites de la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor se realizan online a través de diversos correos electrónicos. También las audiencias de conciliación serán por videoconferencia. Solo atenderán de manera presencial casos especiales que involucren a adultos mayores o la presentación de libros de queja.

El responsable de la repartición que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Alberto Montiel Díaz, comentó que durante los primeros meses de la cuarentena los trámites comunes estaban suspendidos, pero que el cuerpo de inspectores continuó con su labor, que controló, entre otras cosas, que los precios de los productos alimenticios estuvieran exhibidos en las góndolas, como así también las etiquetas para saber si los artículos estaban en condiciones de estar a la venta.

Quienes requieran de asesoramiento deberán mandar un mail a ddelconsumidorsanluis@gmail.com, para saber el estado de los expedientes a consultaexptedefconsumidor@gmail.com, y para propuestas y descargos, a descargosdefensadelconsumidor@gmail.com. Por último, quienes necesiten hacer una denuncia tendrán que dirigirse a la página bit.ly/FormulariodeReclamo, en donde tienen que llenar un formulario con sus datos personales.

Montiel Díaz explicó que ya no se harán audiencias de manera presencial. "En vez de llamar a cada una de las partes como antes, ahora se hará un traslado a la parte denunciada para que en cinco días presente una propuesta de solución. En caso de que no lo haga, se hará una videollamada a través de una aplicación para ver si se llega a un arreglo", precisó y destacó que el objetivo es que esta modalidad no tan solo se utilice durante el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, sino que ya quede establecida.

El funcionario resaltó que más del 90 por ciento de las gestiones será online, salvo la presentación de los libros de queja, los cuales tienen que ser legalizados. También harán una excepción con los adultos mayores, ya que algunos no saben usar los medios tecnológicos o no tienen acceso a un correo electrónico. En esos casos se los atenderá de manera presencial para realizar asesoramiento y consulta o ingreso de un nuevo reclamo.

Cambios en el trabajo

La cuarentena obligó a que las oficinas cumplan con los protocolos. Sobre este tema, Montiel Díaz destacó que trabajan con una guardia mínima de personal que rota todas las semanas. Además, colocaron un cubículo para la atención al público. "A cada una de las personas que llegan se le exige que ingrese con el barbijo. Antes de entregar la documentación se tiene que higienizar las manos con alcohol en gel. Estamos adaptándonos a esta nueva modalidad de trabajo", concluyó.