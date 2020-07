Tito, el perro que volvió a correr gracias a un carro que le donaron

Tito vive en el barrio La Ribera, tiene un año y medio y es cruza de chihuahua con salchicha, por lo que su tamaño es pequeño. Se escapó por una abertura en el portón de su casa, lo atropelló un auto y le quebró la cadera y las patas traseras. Sus dueños contactaron a Walter Lucero, el hombre que ayuda a los animales discapacitados, quien le regaló un carrito para que pueda volver a caminar.

El accidente ocurrió a mediados de mes. El médico veterinario que lo revisó le dijo a su familia que quizá le iban a soldar las patitas, porque al ser tan chiquito de tamaño los huesos son distintos, pero pasaron los días y Tito seguía arrastrándose para ir de un lugar a otro.

Una de sus dueñas, Florencia Velasco, conocía a una proteccionista a quien consultó sobre quién vendía en Villa Mercedes los carritos, para poder ayudar a su mascota. “Me dijo que acá no hay nadie que los comercialice ni que los haga, pero ella sabía de un hombre de San Luis que los fabrica. Así, me comuniqué por Facebook con Walter Lucero, le expliqué lo que pasaba y la respuesta fue más rápida de lo que imaginaba”, relató.

El sanluiseño envió un video explicativo para dimensionar el tamaño del cuerpo del perro. “Al otro día me dijo que viajaría porque tenía un trabajo. Estaba realmente sorprendida de cómo sucedieron las cosas. Vino al otro día e incluso tuvo que modificar el arnés porque yo le había medido un centímetro más de algunas partes y hacía la diferencia. Vino con su familia y lo reformaron”, comentó Florencia.

Con el paso de los días la mascota del barrio La Ribera se acostumbró a que sus dos patas traseras ahora sean ruedas y que en la cadera lleve colocado un arnés. “Cuando se lo pusieron por primera vez salió corriendo muy contento pero se cayó y le agarró miedo, nos costó que se adapte. Cada vez que queríamos volver a colocárselo se enojaba, ahora se familiarizó, anda por toda la casa, juega, ladra, gruñe y hasta pelea con la caniche que tenemos”, dijo la mujer, en tono risueño.

Loki. El animal que rescató la familia Lucero. Hoy camina, corre y juega. Foto: gentileza.

Solidarios

La familia Lucero Godoy vive en la ciudad capital pero sus trabajos solidarios llegan a la localidad que lo necesite. Son ocho integrantes que aman a los animales, alimentan a perros callejeros y hacen carritos para que vuelvan a caminar.

Hace algunos años ofrecían sus productos (discos de arado) en la exestación de trenes cuando vieron que un vehículo atropelló a un perro y nadie lo auxiliaba. El matrimonio de Walter y Adriana no dudó en darle un refugio y un nombre, Loki. Lo llevaron al veterinario: tenía la cadera fracturada y no iba a poder volver a caminar. Así hicieron el primer andador. “Los primeros días que paseábamos a Loki la gente lo miraba raro y nos preguntaba dónde habíamos conseguido el carro. Mi marido le decía que los hacía él con sus propias manos y así empezó a ayudar a un montón de animales, sobre todo a perros”, sostuvo Adriana. No reciben dinero por esos trabajos, aclaran que lo hacen solo por amor.

“A veces cuando están en la misma ciudad les pido que me ayuden con los materiales, sobre todo con las rueditas de los cochecitos de bebés, que es lo que más uso, y quizá parezca insólito, pero es lo más difícil de conseguir. He llevado a distintos puntos de la provincia y ahora tengo más pedidos para Villa Mercedes, para otro perro, un gato y un corderito. Los dueños me mandaron los videos y ver cómo se arrastran me parte el alma, así que trato de hacerlo lo antes posible”, expresó Walter Lucero, el diseñador de los carritos.

El matrimonio dice que para él el pago más grande es ver el agradecimiento de los animales en los ojos. “Eso es lo que nos reconforta el alma”, dijo Adriana.