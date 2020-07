Monóxido de carbono: impulsan campaña para evitar intoxicaciones

El color es una pista. Si la llama no es toda azul, el aparato no funciona bien. Foto: Martín Gómez.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), filial San Luis, y Bomberos de la Policía provincial llevan adelante una campaña de prevención y concientización ante el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. La iniciativa surge anualmente cuando llega la época invernal y está demostrada la necesidad de seguir haciendo recomendaciones: la semana pasada hubo dos muertes por intoxicación con monóxido, una en Villa Mercedes y la otra en San Luis.

La pediatra y neumonóloga Laura Belzunce, integrante de la comisión directiva de la SAP San Luis, indicó que la inquietud surge de la necesidad de difundir información a los pacientes.

“El material que transmitimos es muy concreto, específico y elaborado por profesionales. Ante los casos ocurridos queremos difundir todas las medidas preventivas que las personas deben tener en cuenta para evitar la intoxicación por monóxido de carbono”, manifestó.

Números útiles 07 Sempro 911 Bomberos de la Policía provincial 100 Bomberos Voluntarios

La SAP detalló que los síntomas de intoxicación son variados: cefaleas, náuseas, vómitos, mareos, debilidad, inestabilidad, confusión, visión borrosa, dolor de pecho, convulsiones y desmayo. Ante la duda se debe llamar al sistema de salud de emergencia.

El director general de Bomberos de la Policía provincial, Rafael Godoy, indicó que se debe revisar en forma periódica la instalación de gas natural y realizar un mantenimiento integral anual de los aparatos, con gasistas matriculados. “Cuando llega el frío, se produce la mayor cantidad de casos y, por eso, hay que ventilar las casas y controlar los artefactos”, sostuvo Godoy.

Las recomendaciones de los bomberos incluyen, además, observar que la llama de los artefactos sea de color azul uniforme, no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente, dejar una ventana entreabierta, no arrojar plásticos, goma o metal al fuego, evitar poner recipientes con agua sobre las estufas, controlar que los respiradores no estén tapados y apagar brasas o llamas antes de dormir.

El Ministerio de Salud de la Nación estima unas 250 muertes por año en el país y la cantidad de intoxicados sería mayor a la registrada.