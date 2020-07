"A la AFA, el interior le interesa solo para recaudar"

Con la calma que mostró a lo largo de su carrera de arquero y también de entrenador, Gerardo Quiroga aguarda, con la frustración de quien no espera nada, la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la vuelta del fútbol del interior del país.

Mientras en el AMBA —que cuenta de a miles los contagios diarios de coronavirus— parece muy cercano el retorno a los entrenamientos de los clubes que juegan la Copa Libertadores, en otras provincias —donde sobran dedos de las manos para hablar de infectados— la incertidumbre reina y todo parece estar atado a que primero la pelota ruede en la capital.

El entrenador de Defensores de Potrero de los Funes mostró su bronca con la situación: "No tenemos novedad sobre la vuelta, solo nos llegan rumores periodísticos. Parece que primero habilitarán en Buenos Aires, cuando en el interior somos quienes más posibilidad sanitaria tenemos de volver a entrenar, aunque sea. Pero es normal, a la AFA los clubes del interior le interesan solo para recaudar".

Además de entrenador, Quiroga es profesor de Educación Física en escuelas y el Instituto de Formación Docente.

"Creo que es una mirada equivocada la de AFA, nosotros tendríamos que estar jugando el campeonato local hace rato, porque tenemos un estatus sanitario muy diferente al de Buenos Aires, si bien ahora parece que podemos tener alguna complicación, que es lógica y que puede pasar. Pero no nos pueden medir con la misma vara", enfatizó Quiroga.

Parte del enojo del entrenador radica en que la maldita pandemia le quitó un momento de gracia en lo futbolístico, con un presente esperanzador.

"Veníamos con un nivel muy sólido. Desde mayo de 2019 hasta que se frenó todo por la pandemia habíamos perdido solamente un partido, que fue contra Estudiantes por Copa Centenario", recordó Quiroga, y agregó: "En el Regional pasamos bien la primera fase y comenzamos la segunda con un triunfo. Creo que de no haber ocurrido esto teníamos una chance importante de pelear por el ascenso", se lamentó.

En los primeros meses de inactividad, el entrenador y su cuerpo técnico les enviaban tarea a los jugadores, esperanzados en que el parate fuera menor. Pero fueron abandonando ese hábito paulatinamente pese a que siguen en contacto con sus dirigidos. "Tenemos un grupo de WhatsApp en el que está todo el plantel y todos se comunican con todos, pero cada uno se entrena de manera individual y todos estamos esperando volver a juntarnos", explicó el DT.

Pese a que extraña el césped y la línea de cal que lo limita para no saltar al campo, Gerardo aprendió a llevar de buena manera esta cuarentena, dividiendo su tiempo entre la docencia online (es profesor de Educación Física a nivel secundario y terciario), y también un cocinero amateur galardonado por su familia en estos meses de aislamiento y distanciamiento.

Invicto Defensores de Potrero no perdió ningún partido de los que le tocó disputar en la primera ronda del Regional Federal; tuvo 4 triunfos y tres empates.

"Desde el punto de vista de disfrutar a la familia, esta inactividad fue lo mejor que nos pasó a los entrenadores. Pasamos mucho tiempo de calidad con los nuestros y no solo recuperamos los almuerzos de los domingos, sino también cumpleaños y otras actividades familiares que habitualmente no podíamos compartir", festejó Gerardo.

Durante la cuarentena, el entrenador tuvo un fuerte apego a la cocina, una actividad que reconoce como un gusto personal y algo que hace a menudo.

"Experimenté en la fabricación de dulces caseros y algunas recetas de esas que ves en la tele y que no hacés por falta de tiempo. Disfruto mucho de cocinar y obtuve buenas críticas de mi familia. Para arreglos y otras cosas de la casa no me considero bueno, prefiero llamar a un profesional que lo haga bien", cerró.

Enojado y con ganas de volver a disfrutar de su pasión, pero calmo y explicando todo con una sonrisa, así espera Gerardo por la venia de los dueños de la pelota.