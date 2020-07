Desde el lunes los taxistas pueden renovar sus licencias

A partir del lunes, los titulares de taxis de la ciudad de San Luis podrán iniciar los trámites para renovar por un año la licencia municipal que los habilita para desarrollar la actividad. Los turnos, que ya se pueden reservar, serán gestionados por el Sistema Integral de Gestión Municipal (Sigem). Los interesados podrán realizar la diligencia durante agosto, septiembre y octubre. “Normalmente la renovación es a principio de año, pero se demoró por la pandemia y el aislamiento preventivo. Como ahora estamos en proceso de distanciamiento social gracias al estatus sanitario de la provincia, definimos que es un buen momento para comenzar con el trámite”, dijo el subsecretario de Transporte y Registro Civil, Pedro Liborio Saá.

Los titulares de la licencia y los choferes deberán presentar la documentación en la Dirección de Transporte. En el mismo momento en que les visan los documentos, se realiza la inspección técnica del vehículo.

Para realizar el trámite, este año la Municipalidad introdujo una facilidad, ya que el certificado de libre deuda del Juzgado de Faltas puede gestionarse online a través de Sigem. “Si todo está en orden, la renovación estará lista en menos de 24 horas”, explicó Liborio Saá.

El funcionario municipal explicó que los requisitos no tienen modificaciones, pero la novedad es que para todos aquellos documentos que no hayan sufrido modificaciones no será necesario renovar las copias, solo se deberá exhibir el original que coincida con las copias registradas en el legajo. El canon de la tasa para la renovación de la licencia es $1.640, a lo que se suman los montos de tasas administrativas y de los certificados de libre deuda.

“Desde la Asociación pedimos al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante que este año no se exija la renovación anual de las licencias por la crisis generada en el sector por la pandemia de coronavirus”, recordó Jorge Fernández, presidente de la Asociación de Titulares de Taxi. No obtuvieron una respuesta favorable.

Además, Fernández expuso que el sector ha sido muy golpeado: “El turno noche prácticamente desapareció, tampoco hay clases y eso genera que haya menos gente que usa los taxis”. “Este es un sector que no ha recibido ninguna ayuda, seguimos cobrando lo mismo, tendríamos que haber tenido una actualización tarifaria en el primer semestre”, ahondó.

Por último advirtió que “va a haber inconvenientes, el sistema de Sigem es muy bueno, pero el Juzgado de Faltas está trabajando mal”. “El Juzgado está dando turnos para fines de septiembre para hacer los descargos por multas adeudadas, eso genera una demora, porque los que quieren saber por qué son las multas tienen que esperar a ese momento”, explicó.

Según lo dicho por el subsecretario de Transporte y Registro Civil, la Sigem brindará hasta 60 turnos diarios, por lo que “durante los tres meses en los que se podrá hacer el trámite habrá tiempo de sobra para que las casi 1.200 licencias que existen sean actualizadas”.

Requisitos para la renovación

Propietarios

-Libro de inspección al día.

-DNI con domicilio en la ciudad de San Luis.

-Libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

-Título y cédula verde del automotor.

-Libre deuda de Juzgado de Faltas.

-Libre deuda de tasas y servicios municipales.

-Comprobante de seguro del vehículo al día.

-Boleta de pago del canon.

-Boleta de pago de la tasa de actuación administrativa.

Choferes

-DNI

-Libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

-Seguro de riesgo de trabajo.