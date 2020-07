Traslasierra ya tiene 123 contagios de coronavirus

Traslasierra reportó este lunes 21 nuevos casos positivos de coronavirus, y crece la preocupación por la emergencia sanitaria en el límite con el norte provincial. Los nuevos contagios se produjeron en la localidad de Villa Dolores (20) y San Pedro (1), la intendenta Gloria Pereyra admitió que la curva es mayor de lo que esperaban.

A los 3 viajeros trabajadores detectados en el inicio del brote se suman 94 casos en Villa Dolores, 3 en Yacanto, 7 en San Pedro, 11 en Villa Sarmiento, 3 en Conlara, 1 en San Javier y 1 en Villa de las Rosas. Además, reportaron que tres personas fueron dadas de alta.

Córdoba registró 40 contagios en un día, récord desde el inicio de la pandemia.

"Le pido paciencia y comprensión a todos los pueblos del norte que están pasando esta situación no deseada. No es posible abrir el paso con Traslasierra. Si San Luis no se cuida y el virus entra, les hacemos daño a otras provincias y sumamos problemas al país", expresó el gobernador Alberto Rodríguez Saá en el reporte diario.

"Es lo que nos recomiendan los organismos internacionales y los protocolos sanitarios para luchar contra esta pandemia", añadió el mandatario puntano.