La OMS crea una comisión para revisar su actuación ante la pandemia

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy la creación de una comisión independiente para revisar la actuación del organismo en la actual pandemia, dos días después de que Estados Unidos acusara al organismo de mala praxis y notificara su salida en un año.



Tedros, quien hizo este anuncio en una declaración pública, informó que la comisión será presidida por la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark y la ex presidenta de Liberia y premio Nobel de la Paz Ellen Johnson Sirleaf.



"Es el momento de reflexionar sobre lo que hemos hecho y buscar nuevas formas de colaborar", indicó Tedros, quien propuso una reunión del Comité Ejecutivo de la OMS en el mes de septiembre para analizar los primeros progresos del panel, según consignó la agencia EFE.



La comisión se conformará con responsables políticos y expertos que serán seleccionados por Clark y Johnson Sirleaf y "buscará entender lo sucedido, dar un asesoramiento honesto y ayudarnos a ver qué puede hacerse para evitar que la actual tragedia se repita en el futuro", indicó Tedros, epidemiólogo nacido en Etiopía.



Tras el anuncio, la dos copresidentas declararon que la labor encomendada constituye "un complejo reto", en el que, dijo la liberiana, "harán todo lo posible por responder, en aras de mantenernos unidos y afrontar los efectos de la Covid-19".



En la última asamblea general, en mayo pasado, mientras arreciaban las presiones y acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la OMS ya había aprobado que se llevara a cabo una revisión "imparcial, independiente y completa" de su gestión en la pandemia, aunque no había concretado cómo o cuándo se iniciaría.



Tedros afirmó hoy que los resultados del panel "no se dejarán en una estantería para que se llenen de polvo" sino que serán cuidadosamente analizados, y sugirió que su informe final sea presentado oficialmente en la próxima asamblea anual de la OMS, en mayo de 2021.



"Estamos listos para una honesta reflexión, para aprender lecciones", aseguró, para añadir que "la magnitud de la pandemia claramente merece una seria evaluación".



El secretario general de la OMS no mencionó en ningún momento a Estados Unidos, pero frente a las críticas de Washington por supuesta negligencia del organismo defendió que sus expertos "han trabajado sin descanso para coordinar la respuesta global".



También, en un tiro por elevación a Washington, el epidemiólogo etíope reiteró que el coronavirus "se aprovecha de nuestras divisiones", por lo que apeló a la unidad y la solidaridad global.



Tedros recordó que los casos de COVID-19 superan a día de hoy los 11,8 millones, con más de 544.000 muertes, y reconoció que "en gran parte del mundo la pandemia sigue sin estar bajo control".



El martes de esta semana la Casa Blanca comunicó a la OMS que iniciaba el proceso para retirar a Estados Unidos del organismo, un paso que se haría efectivo el 6 de julio de 2021, por lo que estaría condicionado a que Trump sea reelegido en las presidenciales de noviembre próximo.



Hasta ahora Estados Unidos era el mayor donante de la OMS y le aportaba entre 400 y 500 millones de dólares anuales, aproximadamente el 15% del presupuesto total del organismo.

Télam