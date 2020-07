Transporte urbano: el boleto no aumentará hasta fin de año

El Municipio de Villa Mercedes aseguró que el boleto del transporte urbano se mantendrá en $29,83 hasta fin de año. La tarifa también quedará fija para el resto de los beneficios. Asimismo, anunciaron que a partir de este jueves habrá más colectivos en las calles. Las medidas son a raíz de la extensión de la emergencia en el servicio.

Fernando Revello, subsecretario de Transporte de la Municipalidad, señaló: "Se trata de una herramienta fundamental para la comunidad, especialmente en tiempos en los que todo aumenta. Esta es una premisa del intendente para cuidar al usuario y para que la gente vuelva a utilizar este medio".

En ese sentido, el funcionario indicó que le solicitaron a Sol Bus que incrementara la cantidad de autobuses en funcionamiento y que acortaran el tiempo de espera entre línea y línea, puntualmente en los horarios pico. "De ocho colectivos pasaremos a tener quince y quedarán de esta forma: seis en la línea E, cinco en la A, dos en la Oeste y dos en la Este, más las dos de refuerzo. Además, los intervalos en los ramales principales (A y E) no van a superar los quince minutos. Ese tiempo representa la mitad de lo que suele esperar una persona normalmente", añadió Revello.

Prevén cambiar los recorridos en los ramales principales, sobre todo en horario pico.

Otra de las medidas que tomó la Comuna fue extender el beneficio del Boleto Universitario. El subsecretario comentó que la decisión nació a partir de un pedido de estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) que a pesar de no asistir a clases, deben utilizar el servicio para ir al comedor o a consultas presenciales.

"Nos reunimos con varios jóvenes que nos hicieron saber que desde hace un tiempo no pueden actualizar su certificado de alumno regular debido a que las diversas áreas que se encargan de otorgarlos no están en funcionamiento. Y como está a punto de vencer el plazo de esa presentación, nos solicitaron la extensión. Accedimos e intimamos a la empresa para que no solicite ese documento por unos sesenta días. Y en caso de que sea necesario hacer una nueva prórroga, también lo haremos", aseveró.

Por otro lado, Revello anticipó que prevén cambios en los recorridos de las líneas principales, pero señaló que aún están en plena formulación de los trayectos. "Nos reunimos con los concejales que forman la Comisión de Transporte y si todo sale bien, en tres meses tendremos todos los detalles. Actualmente, la mayoría de los ramales pasan por la terminal, pero eso cambiará una vez que se aprueben las modificaciones: la punta de línea será el Policlínico Regional 'Juan Domingo Perón'", comentó.

A su vez, el subsecretario agregó que crearán la línea F y dijo que comenzará a funcionar cuando vuelvan los chicos y chicas a clases. Esta unirá a los barrios Ciudad Jardín, Familia Unida, 70 Viviendas y Kilómetro 4 para que los niños, niñas y adolescentes de esas zonas puedan llegar más rápido a sus colegios.