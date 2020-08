Canciones contra el racismo

Con una melodía pegadiza y descontracturada, Amílcar Nadal y Los Auténticos Decadentes dejaron al descubierto el sufrimiento y la sangre derramada por la violencia en América Latina. Los artistas gritaron por las “Tantas cosas” que no logran comprender del mundo injusto y prejuicioso que los rodea en una nueva canción.

Amílcar fue el creador del nuevo single “Tantas cosas”, que estrena su video el viernes que viene. “La letra se basa en todo lo que pasó con George Floyd y la discriminación. Traté de mostrar que no solo en Estados Unidos pasan estas cosas, sino que en Latinoamérica también, pero a través de una ritmo que nos identifique, como la cumbia mezclada con el reggae”, explicó en una videoconferencia el exintegrante de Lumumba, la banda que tenía con su hermano Fidel.

El siguiente paso fue encontrar a las voces y los músicos que combinaran los estilos y sientan el contenido de la canción. Ahí fue cuando entraron en escena Los Auténticos Decadentes. “Apenas Amílcar me pasó la canción me encantó, no solamente la música, sino la lírica que traía. Tiene algo que no solamente pasa a nivel racial, sino con otro tipo de represiones, me parece que está muy linda y fue un placer que nos haya invitado a participar porque fue una canción que nos encantó hacer”, narró Martín “Mosca” Lorenzo, percusionista del grupo.

“Mi viejo estuvo preso dos años en el golpe de Estado y luego se dedicó a pelear por los Derechos Humanos. Hoy por hoy doy gracias de estar haciendo música y contar a través ella. La idea es levantar la conciencia, despertar preguntas en la gente y ver qué nos generan. Jamás me voy a rendir con la sociedad”, profundizó el solista sobre una de las frases más impactantes de la canción: “Los hechos justos parecen no existir”.

Y así, de una combinación en la que nada podía salir mal, nació la magia de un tema versátil y cargado de contenido. La voz principal de Los Auténticos…, Gustavo “Cucho” Parisi, destacó que “también se puede hacer música con un ritmo más alegre o para arriba y a su vez con una letra profunda. Algunas veces eso contrarresta, pero es lindo porque se puede bailar y pensar o no pensar nada”.

Unos tragos con amigos, un poco de baile en la pista y el estilo urbano y latino es lo que más resalta de los 23 segundos de adelanto del video que acompaña al nuevo single. “Filmamos una parte atrás del Abasto y para otra nos prestaron un salón”, reveló Amílcar y adelantó: “Para más adelante tenemos otro tema que hicimos con ‘Cucho’, es una mezcla con trap. No sé si saldrá este año. Ojalá”.