Fran Villa lanzó "Que sufran el agite", una canción que pide salir a los gritos

Todo grito de protesta incomoda, como quien quiere sofocar esa llama de lucha que emerge y enciende multitudes. Ahora internet, las redes sociales y sus algoritmos generan una confusión entre los usuarios, en especial al momento de encontrar ese delgado equilibrio entre sus normas de protección ante los hechos que promueven la violencia, los abusos o el contenido inapropiado y la censura a la interpretación creativa y artística. Este último fue el caso del rapero Francisco Villa más conocido como "Villa MC" quien presentó "Que sufran el agite".

Hace poco más de una semana, el joven cantante sacó su nuevo single y videoclip y lo compartió en su cuenta de YouTube e Instagram. “Nació por iniciativa propia, por ver un montón de cosas que pasaban en el mundo, lo que sucedía con los jóvenes y lo que implica hoy. En general como tienen esas ganas renovadas de hacer las cosas distintas”, explicó el rapero.

En el videoclip dos versiones de sí mismo luchan entre sí. La primera de ellas es un Fran más conservador que se adapta a las normas sociales y dócil a lo que le proponen; la otra cara, que es la que finalmente gana en el desenlace del video, es su lado rebelde y antisistema que sostiene que los jóvenes son el presente, quienes vinieron “a patear el tablero” del juego social establecido.

“En mi primer intento de subirlo a YouTube saltó como que había insultos, al principio del video había uno que se escuchaba de fondo como un grito, entonces lo sacamos y lo dimos vuelta”, relató el sanjuanino, que vive hace varios años en San Luis. Sin embargo, su nuevo single no estuvo más que un par de días en la plataforma audiovisual hasta que le dieron de baja por “contenido que incita a la violencia”.

“Hay cuestiones que no se ven, pero hay un montón de trabajo detrás, tiempo invertido y plata que se pierde al final por políticas que ni siquiera fueron aclaradas con anterioridad. Es medio a las ganas de cada plataforma. De todas maneras, no es que aparecía una cuestión fuerte expuesta, no había morbo y en la letra no se escucha en ningún momento nada ofensivo, como sí lo hacen otras canciones que están en YouTube”, justificó el cantante.

Si bien el video completo se puede ver en Instagram, Fran no se da por vencido con la plataforma de videos. El artista reveló: “Lo voy a volver a subir sin el clip, solo la música, y estará ahí para que la puedan escuchar. Si lo bajan de nuevo, habrá que hacer la denuncia. Hubo unas diez personas detrás de esto. Es nuestro trabajo, nosotros no lo hacemos solamente por amor al arte, estamos estudiando, laburando y planificamos las cosas para hacerlas bien”, concluyó el rapero que tiene un gran alcance popular en la juventud local.