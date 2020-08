Los niveles de casi todos los diques de San Luis están bajos

“El nivel del agua está bajísimo. Se han formado islotes. Vivo en el barrio Los Eucaliptos, he venido muchas veces a pescar y es muy notoria la falta de agua. Si no se da una lluvia de 100 milímetros no se va a recuperar nada, porque los ríos tampoco vienen con mucho caudal. El sector del embarcadero, donde bajamos las embarcaciones, está como diez metros alejado del margen. Da mucha pena, uno se pregunta ¿cuándo volveremos a tener el mismo nivel?”, expresó Ramón Montenegro, un hombre que caminaba este lunes junto a su esposa por los alrededores del dique Cruz de Piedra.

De acuerdo con las referencias estadísticas de San Luis Agua, la mayoría de los diques de la provincia atraviesa dificultades para mantener los niveles de agua; se trata de 13 embalses. En un recorrido que concretó El Diario de la República se advirtió que en Cruz de Piedra se perdió hasta 20% del segmento de agua que había usualmente. El suelo está seco por sectores y algunas áreas muestran barro. Los autos pueden llegar a sitios que antes estaban cubiertos por agua, lo cual grafica un parámetro de la sequía que se extendió en los últimos años.

Un escenario similar se presenta en otros lugares, como en los diques San Felipe, Paso de las Carretas y San Francisco.

Los datos estadísticos del 7 de agosto arrojaron que La Huertita, La Estrechura y Saladillo alcanzaron los niveles más bajos con -7,39 metros, -7,81 y -6,82. Los mismos registraron el 14 de agosto -8,01, -7,98 y -6,75 respectivamente.

Otros mantienen niveles bajos, sin superar la cota, que es el área donde se ubica el vertedero por donde fluye el agua en exceso y que se toma como punto de referencia para las mediciones. El 7 de agosto los diques Esteban Agüero (Río Grande), Cruz de Piedra, Luján y Las Palmeras llegaron a -3,45, -2,05, -3,80 y -3,40. Los mismos lugares, el 14 de agosto rozaron los -3,85, -2,05, -4,40 y -3,45.

El jefe del área Ríos, de San Luis Agua, Daniel Torres, explicó que poseen un plan de acción frente a las emergencias, que consiste en regular el nivel de los diques según la época del año. En verano, generalmente baja algunos metros el nivel de la cota. Lo que ocurrió es que, a diferencia de otros años en los que hubo muchas lluvias, ahora la sequía provocó que no ingresara la cantidad necesaria de agua.

“El año 2017 tuvo mucha lluvia, se alcanzaron los 700 milímetros, pero desde 2018 hasta lo que va del 2020 se observa una disminución y a las reservas no les ha ingresado la cantidad necesaria para recuperar para la época invernal. La mayoría de los diques está por debajo de lo normal, pero podemos abastecer a los usuarios de San Luis y a los municipios sin ningún problema”, sostuvo.

Torres remarcó que hay que cuidar el agua porque el grueso de lluvias que podría revertir el escenario se espera recién para enero o febrero. Si bien podría llover antes, las precipitaciones no tendrían incidencia hasta los dos primeros meses de 2021.

Sergio Sosa, un hombre que pescaba en el dique Cruz de Piedra, remarcó que le preocupa la situación. “Siempre vinimos acá con mi familia, conocemos muy bien el lugar y no sabemos el motivo, pero cada vez disminuye más el agua. Para dar una idea, el agua llegaba hasta la ruta (sector este del dique), es decir, entre unos 60 o 70 metros más. Es impresionante lo que ha bajado, y en otros lugares como La Florida pasa lo mismo”, subrayó.

Otro pescador, Dionisio Arrieta, aseguró que en otros lugares también mermó el nivel. “El domingo estuve en Paso de Las Carretas y ha bajado muchísimo; en La Florida y San Francisco pasa lo mismo. Si no llueve no sé qué va a pasar”, lamentó.

En San Luis Agua afirmaron que concientizan a los usuarios sobre los cuidados que hay que tener con el agua, tanto en el consumo como en la calidad de su curso. “Es necesario cuidar el recurso porque no sabemos cuándo vamos a recibir las lluvias y debemos tratar de llegar a esa época con un buen suministro para los usuarios. Tenemos agua para abastecer a la población, pero tenemos que cuidarla”, concluyó Torres.

Una oración por la lluvia

El obispo de San Luis, Gabriel Barba, publicó una carta el sábado en la que pidió para “que pronto vuelva el agua”.

“Nuestros campos, en toda la provincia, sufren la falta de agua, una de las peores crisis hídricas de las últimas décadas. Con eso corren peligro cultivos y animales, y sufre la población. Les encomiendo que en las misas de cada día nos unamos todos para pedir a Dios la bendición de la lluvia”, expresó.