"Vengo a establecerme en San Luis con un proyecto personal"

Con la estampa erguida de siempre, pero siendo mucho más entrañable que ese personaje vestido de negro (generalmente) que corre la cancha, saca tarjetas de los bolsillos y las exhibe con el ceño fruncido, que lo hace receptor de una gran cantidad de epítetos descalificadores, Fernando Espinoza pasea por las calles de San Luis, la ciudad que le gustó siempre, la que eligió para emprender y en la que quiere establecerse con su familia en cuanto la pandemia lo permita.

Fernando es una cara reconocida para los futboleros: hace 5 años que dirige en la máxima categoría del fútbol nacional, es juez internacional desde 2016. Con apenas 36 años, su carrera recién comienza. Es el árbitro más joven en actividad de Argentina, y también el de menor edad de los internacionales.

Espinoza nació y vive en San Martín, Mendoza, junto a su familia. Pero hace un tiempo que tenía ganas de emprender un negocio y quería hacerlo en San Luis, una provincia muy cara a sus afectos.

"Dirigí muchas veces a Juventud y Estudiantes en mi primera etapa. En una prueba en el 'Juan Gilberto Funes' de La Punta me captó Horacio Elizondo y fue allí cuando firmé mi primer contrato con AFA. En lo personal tengo familiares viviendo acá, mi esposa también tiene sus parientes en San Luis y tengo un vínculo fuerte con esta provincia", enumeró Espinoza.

"Es un proyecto personal que tengo ya desde hace tiempo. Lo analizamos en familia y sentimos que este era el momento. Después de conseguir los permisos para poder entrar a la provincia, ingresé, hice la cuarentena correspondiente y aquí estoy, listo para instalarme. Agradezco mucho a la provincia que me dejó ingresar en un momento tan delicado y que me permita establecer mi empresa”, explicó el árbitro en una entrevista con Dame Pelota, por Lafinur FM Radio.

Es casi imposible separarlo de su actividad, como es casi una picardía que un profesional tan importante llegue a San Luis y no aprovecharlo para exprimir sus conocimientos y que pasen a los jóvenes que buscan el mismo camino en el referato.

"El emprendimiento por el que vine no tiene nada que ver con el fútbol (NdR: Fernando va a instalar una distribuidora de bebidas y snacks), pero también estuve haciendo una visita en Villa Mercedes y seguro surgirán otras posibilidades de hacer cosas vinculadas a mi profesión. No me siento una eminencia en la materia, pero puedo aportar desde mi experiencia. San Luis siempre tuvo referentes y tiene que seguir teniéndolos", explicó Espinoza.

Desde 2015, Espinoza dirigió 2 partidos de Copa Libertadores (Nacional vs. Zamora y Cerro Porteño vs. Zamora), dos torneos sudamericanos (Sub15 en Perú y Chile Sub17) organizados por FIFA y más de 110 partidos de Primera División, uno de Copa Sudamericana (Deportivo Cali vs. Bolívar); además, fue cuarto árbitro en varios encuentros.

Hace una semana el árbitro realizó una visita a la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), donde se dicta la carrera de árbitro. Dialogó con autoridades de la casa de estudios y también con diputados provinciales; allí acordaron trabajar en conjunto en la formación de nuevos profesionales.

PING PONG DE SU CARRERA ARBITRAL

—¿El mejor jugador que dirigió?

—Elijo 2: Juan Sebastián Verón y Fernando Gago. Verlos de cerca es impresionante.

—¿El partido más difícil?

—Olimpo vs. Sarmiento por el descenso en 2016. Mucha tensión y gol sobre la hora.

—¿El partido en el que peor la pasó?

—Huracán 2 vs. San Lorenzo 0 en 2019. Ingresaron cerca de 20 personas al vestuario en el entretiempo, incluido el presidente (Nadur, de Huracán). Fue un escándalo.

—¿VAR sí o no?

—El VAR llegó porque nadie cree en nosotros. No me gusta porque es importante el error, pero creo que se va a quedar.