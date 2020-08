Fútbol femenino en San Luis: una cuestión de aliento

Sin director técnico, ni cuerpo médico. Sin auspiciantes, ni dinero en los bolsillos para alimentarse y ropa donada, porque sus camisetas fueron cosidas por sus propias manos, 17 futbolistas argentinas viajaron a México en 1971 para disputar un mundial de fútbol femenino que, si bien no tuvo el reconocimiento de la FIFA en su momento, en la actualidad, es un hecho transformador que marcó una línea importante en el deporte.

Una vez instaladas en tierras aztecas la aventura siguió. Las deportistas tuvieron que realizar un sinfín de actividades para recaudar dinero no solo para la estadía, sino también para sobrevivir en el país extranjero y luego regresar a la Argentina cuando la competencia culminara. El 21 de agosto se dieron cuenta que todo el esfuerzo valió la pena; en un Estadio Azteca colmado por 110 mil espectadores, vencieron 4-1 a Inglaterra con cuatro goles de la jugadora Elba Selva. El campeonato se lo llevó Dinamarca, pero Argentina logró el cuarto puesto.

A partir de aquella osadía, nacieron Las Pioneras, una agrupación creada por la arquera Lucila “Lucky” Sandoval con el fin de promover la historia de aquel primer mundial y también visibilizar la lucha de un fútbol más igualitario.

Gloria "Betty" García, Marta Soler, Teresa Suárez, Angélica Cardozo, Blanca Bruccoli, Elba Selva, Eva Lembessi y Virginia Andrada fueron algunas de las integrantes de aquel equipo que se reencontró tiempo después gracias a Sandoval, quien fundó la organización y fue la impulsora de la campaña para reconocer el 21 de agosto como el Día de las Futbolistas.

El plantel también lo integraron María Fiorelli y María Ponce, quienes no son parte de la agrupación, y Zulma Gómez, Ofelia Feito, Susana Lopreito, Marta Andrada, Virginia Cattaneo, Zunilda Troncoso y María Cáceres, quienes ya fallecieron.

El año pasado fue la primera vez que se conmemoró este día tan importante para las deportistas. A partir del decreto que dictaminó la Legislatura porteña el 4 de julio de 2019, el 21 de agosto se registró como la fecha celebratoria.

San Luis no es ajeno a este deporte y mucho menos las mujeres que se animaron a romper mandatos desde que eran pequeñas y van detrás de la pelota con el ritmo de la igualdad en sus pies. El panorama cambió un poco a lo vivido por aquellas pioneras de 1971, pero aún quedan derechos por conquistar y una profesionalización del fútbol que las alcance a todas por igual.

“En la provincia aún el fútbol es muy amateur y no se nota tanto la desigualdad, pero a nivel nacional hay una brecha marcada en los sueldos de los jugadores que no es el mismo que el de las jugadoras, como también la importancia y la imagen que se le da a cada una de las futbolistas”, explicó Florencia Escudero, defensora central en la selección de San Luis.

Florencia comenzó a jugar en el 2014. La joven practicaba hockey, pero al tener una familia futbolera era imposible no entrar en el deporte. Escudero no tenía grandes expectativas, pero las oportunidades dentro de la selección le cumplieron el sueño de jugar frente a los dos equipos más importantes del país: Boca y River.

Lo que importa es que nos apoyen tanto a nosotras que ya estamos en camino, como al semillero de niñas que viene detrás (Jésica Machuca-Aviador Origone).

“Mi gran meta es cada año poder esforzarme para representar a la provincia de la mejor manera posible”, contó Florencia quien tiene como referente a su hermana Leila, con quien compartió entrenamientos en el club GEPU y partidos en la selección puntana.

No obstante, los primeros pasos de Leila en el fútbol no fueron tan alentadores como los de su hermana Florencia. La más grande de las Escudero no fue del todo apoyada por su familia porque "era mal visto jugar al fútbol si eras mujer". A los 18 años, la jovencita decidió enfrentar los prejuicios y empezó su carrera con la pelota como protagonista.

"Cuando comencé a competir empezaron a seguirme y apoyarme en todo lo que hacía. Ahora van a todos los partidos y es algo que me motiva para seguir. Mi consejo para aquellos padres que no dejan que sus hijas practiquen este deporte es que no hay nada mejor que una niña haga lo que más le guste. Que la apoyen y la ayuden en lo que necesite", expresó la jugadora.

Eliana Villegas es otra de las futbolistas que hizo base en San Luis y es la "10" de Estancia Grande. "Todavía falta para que exista una igualdad. Necesitamos que quienes manejan el fútbol corrijan algunas cosas, pero es cuestión de tiempo. Siento que tenemos un futuro prometedor", expresó esperanzada la deportista que indagó por el tenis, el hockey y la natación, pero se quedó con el deporte que la conquistó desde pequeña.

La volante ofensiva Amira Camargo, que juega en GEPU pero también integra la selección puntana, es de San Francisco del Monte de Oro y recordó que en su infancia no tenía amigas que jugaran a la pelota y armaba partidos junto con los varones del pueblo y así conformó sus primeros equipos.

"Mi papá es director técnico y mis hermanos súper futboleros. A los 18 años me vine a jugar a la ciudad y mi próxima meta es llegar a algún equipo de primera de la AFA. Existe una brecha que aún no se cierra, pero siento que todo va a cambiar si la gente nos brinda su apoyo", contó Camargo.

Fanática del Club Juventud Unida Universitario, María Demaría cumplió el sueño de jugar para el equipo de sus amores. Desde los diez años que juega a la pelota, compitió en diferentes campeonatos y lleva con orgullo la camiseta del "auriazul". Para la futbolista, que tiene como referente al capitán de la "Juve" Gabriel Ojeda, para triunfar en el fútbol hay que practicar el deporte con actitud y mucha pasión. "Ojalá algún día lleguemos a lograr que los clubes de San Luis profesionalicen el fútbol femenino. Este deporte es hermoso, te relaja, te despeja y es muy sano", agregó.

Para la representante del club Aviador Origone de Villa Mercedes, Jésica Machuca, "ningún deporte tiene un régimen de sexo. Cada quien elige lo que quiere. Lo que importa es que nos apoyen tanto a nosotras que ya estamos en camino, como al semillero de niñas que viene detrás", concluyó la goleadora.