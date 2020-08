La historia de puntanas que aún esperan por ser documentadas

Si algo es cierto es que la historia la escriben quienes ganan. En este caso no solo los hombres que ganaron pudieron dejar testimonio de sus batallas, sino que solo fueron ellos los que se atribuyeron el “honor” de ir a los combates. Sin embargo, las mujeres participaron y mucho de esa historia.

De los albores de San Luis hay poco y nada de registro de la participación femenina histórica. De hecho, según explicó el licenciado en Historia y docente, Guillermo Genini, los años de la conquista española, siglo XVI, fueron protagonizados exclusivamente por varones y las mujeres no estaban representadas como un conjunto específico, sino que las iban encontrando y las esclavizaban.

En cambio, unos 300 años después, en las guerras de la Independencia, a principios del siglo XIX, aparecen algunos registros, aunque muy pocos, donde se hace referencia al rol de la mujer en ese contexto.

A comienzos del siglo XIX, el papel de la mujer era bastante parecido en toda América y Europa, estaba limitado al ámbito privado. Por eso, todos los documentos escritos, incluso los de San Luis, son oficiales y del ámbito de lo público, reservado a la participación de los varones.

“Prácticamente no existen relatos sobre mujeres de aquellos tiempos, pero esto no significa que no hayan tenido un rol importante durante la época de la revolución y de la independencia, sino que están subrepresentadas en el registro histórico y han quedado muy pocas evidencias orales. En este caso, la historia solo podría construirse a través de los relatos o documentos escritos por varones. Por ejemplo, el caso de Francisca ‘Pancha’ Hernández es una figura sumamente importante y reconocida en San Luis, pero esa información llega a través de la pluma de un varón que es la del general Espejo. Él escribió en sus memorias que en el sur del Perú, en el medio de un combate con las tropas realistas, que fue bastante sangriento, recuerda puntualmente a un sargento puntano, Hernández, que estaba junto a su mujer que vestía uniforme y peleaba con él”, relató.

“Vemos en esta breve referencia de un autor, un testigo, cómo la memoria de San Luis ha tratado de rescatar a las pocas mujeres que fueron registradas, pero ese seguramente no fue el único caso”, afirmó.

Si bien las mujeres guerreras, que empuñaban las armas, eran muy pocas, existieron. Algunas se vistieron de hombre para poder entrar en el ejército, otras, por pertenecer a la alta sociedad, se lo permitieron. “En la mayor parte de América hay mucha iniciativa que tiende a buscar en el ámbito privado, en la correspondencia, en los aportes y en los registros de los donativos la presencia de las mujeres”, señaló el historiador, pero la realidad es que “sobre mujeres y revolución es una historia que está por escribirse”.