Caso Astudillo Castro: en menos de 24 horas se conocerá el informe final de la autopsia

El informe final sobre la pericia genética practicada a los restos óseos encontrados en un cangrejal de Villarino se conocerá este miércoles, según anunció el Juzgado que investiga la desaparición del joven de 22 años Facundo Astudillo Castro.

El Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca difundió un comunicado de prensa luego de que medios periodísticos, citando fuentes de la investigación, aseguraran que el esqueleto hallado a mediados de mes en el sur de la provincia de Buenos Aires pertenece a Astudillo Castro, y había planteado que no dispone aún de resultados "oficiales" de la pericia.

El informe final será dado a conocer este miércoles y, a partir de ese momento, si es Astudillo Castro se continuará con la investigación, en este caso por su muerte, y si no se lo continuará buscando.

El paradero del joven se desconoce desde el pasado 30 de abril, cuando emprendió un viaje a dedo desde la localidad bonaerense de Pedro Luro hacia la casa de su expareja en Bahía Blanca, en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

El lunes, tras conocerse la información periodística, el Juzgado que encabeza la magistrada federal María Gabriela Marrón sostuvo que "aún no cuenta con resultados oficiales de la pericia genética practicada sobre los restos óseos hallados".

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) "hizo saber que el informe final será remitido el día miércoles 2 de septiembre del corriente año. Una vez obtenido, será informado en primer lugar a Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo, y luego mediante un comunicado oficial por parte de este tribunal", agregó.

En este sentido, el abogado Leandro Aparicio, uno de los letrados de la madre del joven, remarcó en declaraciones a NA que "no hay ninguna confirmación oficial y al parecer el miércoles van a estar los resultados".

"No tenemos otra cosa", indicó Aparicio, y dijo desconocer de dónde salió la información que reportaron medios de prensa, confirmando supuestamente que los restos óseos pertenecían a Astudillo Castro.

Por su parte, Cristina Castro también negó en sus redes sociales que haya confirmación oficial sobre el cuerpo.

Este martes, Aparicio aseguró que "los testigos están aterrorizados" porque los persiguen patrulleros y remarcó que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, "miente en todas y cada una de las circunstancias en las que interviene".

"Los testigos están aterrorizados, no pueden poner un pie en la calle que les aparece un patrullero al lado. ¿A nadie le importa esto?", expresó el letrado en declaraciones a los programas "Una mañana de éstas", que conduce Pablo Caruso por radio AM La990, y "El Exprimidor", de Ari Paluch por AM 550.

"Esto pasa ahora. Se lo decimos al Presidente, al procurador, al secretario de Derechos Humanos y al gobernador. No sé a quién más se lo tenemos que decir", agregó el letrado.

