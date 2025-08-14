Reino Unido convoca a estudiantes argentinos a visitar las Islas Malvinas

El gobierno del Reino Unido lanzó por redes sociales un concurso para que estudiantes argentinos visiten las Islas Malvinas. La convocatoria también se extiende a estudiantes de Uruguay y Paraguay.

El portal Filo.news informó que la iniciativa, difundida a través de una cuenta denominada "Falklands de Cerca", establece que los estudiantes universitarios de la Argentina, Uruguay o Paraguay, mayores de 18 años, pueden participar por "un viaje de una semana para conocer su naturaleza, su cultura y su comunidad de primera mano".

De acuerdo a la publicación, los interesados deben enviar un video de un minuto en el que respondan a la pregunta: "¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland (Malvinas)?".

Por su parte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, denunció que la propuesta constituye una “provocación” y, en alusión a la postura del Gobierno libertario sobre la cuestión Malvinas, lanzó críticas a la administración de Javier Milei: “El camino de subordinación y entrega que propone termina siempre en el mismo lugar: un país más débil y dependiente”.

"El Reino Unido lanzó un concurso para que estudiantes de nuestro país 'visiten' las Islas, bajo un lema ilegítimo que pretende designarlas como un territorio separado de la República", escribió el ministro en su cuenta de X.

Fuente: Filo.news