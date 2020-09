Valentina Aguado, una atleta de elite con los pies sobre la tierra

Constante. Valentina no detiene su entrenamiento, aunque no aparezcan competencias en los próximos meses (instagram: valentina aguado)

Como cuando encara la complejidad de una palestra, la escaladora Valentina Aguado transita este 2020, atravesado por la pandemia de coronavirus, con una tranquilidad que asombra. La deportista puntana supo adaptarse a la cuarentena: reordenó sus prioridades sin dejar de entrenar, se dedicó a su carrera universitaria y se prepara para el día que toque volver a sentir la adrenalina de competir.

“Creo que este período tuvo cosas positivas como negativas para mí. En lo deportivo fue bastante desmotivante, aunque en lo personal siento que soy una afortunada por tener un muro en casa, lo que me permitió seguir entrenando y no perder estado físico. Recién ahora me estoy dando cuenta de lo que es tener este recurso en casa”, analizó la joven de 19 años.

“Muchas veces me sentí en total desventaja con mis recursos de entrenamientos con respecto a deportistas de otros países y grandes potencias que tienen una infraestructura increíble, pero la verdad es que la pandemia me hizo replantearme algunas cosas y valorar mucho más lo que tengo a mi alcance”, confesó Valentina.

Más allá de que es una fanática de competir, la joven, quien representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud, siente que este período sin sellos en el pasaporte le abrió el camino a otras oportunidades.

“El año pasado fue un año muy movido con mucha competencia, entrenamiento, viajes y demás, pero este tiempo me sirvió para disfrutar de mi familia, en mi casa, bajar un cambio y poder dedicarme de lleno al estudio, siempre entrenando, pero con otra prioridad en la cabeza”, aseguró.

Valentina estudia Ingeniería en Agrimensura en la Universidad “Juan Agustín Maza” de Mendoza, y la carrera por ahora no le presenta obstáculos difíciles a ella, quien es una experta en sortearlos.

Aproveché para trabajar en la parte técnica de movilidad, flexibilidad y también la parte física, siento que estoy bien para competir

“Empecé mis estudios el año pasado, así que ya estoy en segundo y por suerte sin materias pendientes. Este 2020 la universidad logró organizarse muy bien, a pesar de que el cambio fue muy repentino: logramos completar la cursada al día, pude rendir un final en el primer cuatrimestre, y tenemos mesa para la próxima semana en la que voy a presentar otra materia”.

En el horizonte deportivo no se ven competencias para lo que resta del año, se canceló el Mundial de la especialidad y pese a algunos rumores de torneos panamericanos, es difícil que lleguen antes de 2021. “Estoy entrenando con el objetivo de estar bien para cuando se pueda competir, pero más que nada con la idea de que volveremos en 2021, desde abril en adelante”, adelantó Valentina.

Con ese panorama es difícil motivarse para entrenar todo el tiempo, pero la futura ingeniera tiene la fórmula. “La planificación es algo que voy manejando con mi entrenador, está claro que hay días en que uno se siente más motivado que otros, pero siempre se súper disfruta, porque la escalada es para mí un estilo de vida y el deporte me dio muchísimo en experiencias, amistades, aprendizaje de valores y encuentro motivación ahí, en volver a vivir todo eso”, aseguró.

“Una de las cosas que me sirvió mucho fue el apoyo que tuvimos del Programa Deportes, que me facilitaron elementos para poder trabajar en casa y fue una excelente iniciativa. Saber que hay gente pendiente y pensando en nosotros para brindarnos soluciones", cerró Valentina.