Valentina Aguado, una flamante ingeniera en la palestra

No hay descanso en la vida de Valentina Aguado. La escaladora puntana fija los objetivos y no para de luchar hasta conseguirlos. Así es como la chica de 22 años ya tiene su título de ingeniera en Agrimensura de la universidad "Juan Agustín Maza", de Mendoza, carrera que cursó y rindió mientras competía y se preparaba para competencias como: los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, los Juegos Panamericanos de Santiago 2022, entre tantísimas otras alrededor del mundo.

Hace algunos días la puntana festejó ese enorme logro de ser ingeniera con un posteo en redes sociales que mezcla el orgullo por lo conseguido, con una inspiración para todos los deportistas que sueñan con llegar a la élite

"Hace unos días defendí mi trabajo final y después de mucho esfuerzo puedo decir que soy ingeniera en Agrimensura.Cuando empecé la universidad, sinceramente no sabía si iba a poder llevar el ritmo del cursado, entrenar, viajar y competir. Sin pensarlo mucho, organizándome y alentada por mi mamá para buscar regularizar al menos una materia, arranqué. Amo el deporte y me encantaría vivir de la escalada, pero en Argentina es un poco difícil. Dudé al estudiar una carrera que nada se relaciona con el ámbito deportivo, pero terminó siendo positivo al significar un punto de desconexión para mí. La educación siempre fue una prioridad y, además, me encontré con una profesión hermosa.No fue fácil combinar el deporte y el estudio, pero sin darme cuenta, 5 años después, estoy cerrando esta etapa súper agradecida de todas las personas que me crucé en el camino. Defendí la tesis desde Europa, lejos de muchas personas con las que me gustaría compartir este momento, pero también decidida y concentrada en los objetivos que tengo por acá. Lista para enfrentar lo que sea que venga, pero así de feliz siempre", cierra Valentina, acompañando ese texto con unas fotos en el Lago di Como.

Valentina llevó su carrera totalmente al día, comenzó ni bien salió de la secundaria con la idea de priorizar siempre su faz deportiva, pero logró completarla sin demoras, lo cual habla de su esfuerzo y de que se puede.

El sueño olímpico, su gran desafío

Hay un objetivo que está en la mira de Aguado desde hace ya mucho tiempo y que es el sueño de cualquier deportista a nivel mundial, como es clasificar para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Desde principios de año Valen se encuentra en Europa donde le quedan dos oportunidades para conseguir la clasificación: "Mis resultados de 2023 me permitieron acceder a un circuito clasificatorio para París 2024 que consta de dos competencias, una que se hace en Shanghái, China y otra, en Budapest, Hungría, en mayo y junio. Es una oportunidad muy grande, porque es la última chance para llegar a los Juegos, así que estamos apostando en grande junto a mi entrenador, Tomás Vilariño, y también voy a estar participando del circuito profesional de la Copa del Mundo, que me sirven como preparación también".

No le hablen de expectativas, ni de pronósticos. Valentina solo sabe de luchar y de ir a buscar sus objetivos con el esfuerzo y el entrenamiento como bandera. "No me gusta pensar si tengo chances o no, lo que sí puedo decir es que es un objetivo muy grande y muy difícil, el nivel de las clasificadas a este circuito es muy bueno, me voy a estar enfrentando con las atletas más importantes del mundo, es una tarea muy ambiciosa y muy difícil, pero estoy más enfocada y motivada que nunca, también entrenando como nunca, así que las sensaciones son muy buenas", cerró Valentina.

Redacción/MGE