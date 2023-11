Sternik y Aguado, los mejores escaladores de la Argentina

El Comité Olímpico Argentino (COA), en conmemoración del Día Nacional del Deportista Argentino, realizó la Gala del Deporte Olímpico en la que se distinguió a los atletas que durante el año tuvieron un sobresaliente desempeño deportivo y en los que estuvieron Valentín Sternik y Valentina Aguado por su actuación en los Juegos Panamericanos de Chile.

El COA convocó a sus federaciones nacionales afiliadas a postular a un atleta masculino y una atleta femenina, que hubieran tenido una destacada actuación durante su participación en los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 o, en su defecto, en el evento internacional o nacional más importante del año del calendario federativo, en tal sentido es que la Federación Argentina de Ski y Andinismo (que nuclea también a la escalada) propuso sin dudarlo a los puntanos.

"Estoy muy feliz por este reconocimiento. Estuvieron los mejores deportistas del país. Fue muy motivador y para mí muy emocionante estar rodeado de este tipo de atletas actuales y de trayectoria como Paula Pareto. Hubo un montón de deportistas, realmente esto me llena de orgullo y de honor, haber sido parte y que me hayan tenido en cuenta para reconocer, por todo el esfuerzo y el trabajo que venimos haciendo, no solo este año, sino a lo largo de todo este proceso. Así que la verdad que muy contento", sintetizó Valentín que en su paso por los Panamericanos dejó su nombre inscripto por instaurar un nuevo récord nacional y quedar entre los 10 mejores del continente.

Con respecto a la ceremonia, Valentín comentó: "Me gustaron particularmente estos premios, ya que no solamente se reconocieron a los deportes olímpicos, sino que también premiaron a deportes que no forman parte de este sistema. Así que la verdad que súper feliz de cerrar el año con este reconocimiento, que materializa todo el esfuerzo, el sacrificio y la disciplina que puse en todo el año. Se lo dedico especialmente a mi familia, a mi entrenador Isaac Esteves, a mi psicóloga deportiva Carolina Vicentini y, bueno, obviamente a todos mis amigos y a la gente que me apoya a seguir en esto. El alto rendimiento es un proceso bastante exigente, desafiante, pero bueno, tener este tipo de logros y de reconocimientos al esfuerzo, hacen que todo sea mucho más motivador".

Valentina Aguado no pudo concurrir, debido a que tenía que rendir el penúltimo final de su carrera, la puntana cursa Ingeniería en Agrimensura en la Universidad "Juan Agustín Maza" de Mendoza.

En la apertura del evento, Mario Moccia, presidente del COA señaló: “Estamos celebrando la Gala del Deporte Olímpico Argentino para instaurar el Premio Centenario producto de los 100 años del COA, y decidimos hacerlo en esta fecha por lo que representa el Día Nacional del Deportista Argentino. Queremos homenajear al mejor atleta y a la mejor atleta de cada uno de los deportes, designados por sus federaciones, y otros premios en esta fecha, como antesala de la fiesta de los 100 años que va a ser el 15 de diciembre”.

De entre los deportistas destacados en cada deporte, el Comité Olímpico Argentino premió a Agustín Vernice y Belén Casetta, quienes recibieron la distinción "Mejor Deportista del año”.

Ulises Saravia y Catalina Turienzo recibieron el premio “Proyección” por sus destacadas campañas en los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023. Sergio Antonini, presidente de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, recibió la distinción en representación de Saravia.

Redacción / NTV