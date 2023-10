Tres escaladores puntanos ya viven el sueño Panamericano

Tienen en común el esfuerzo, el sacrificio, los años intentando perfeccionar la técnica y la velocidad. Su deporte se trata de escalar y sortear obstáculos casi imposibles para cualquier humano. Su talento los ha llevado a lo más alto de muchas palestras y ahora los congrega en la cita más importante que les ha tocado vivir en su carrera: los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Aunque se la pasen por los aires, también los une la tierra, la que los vio nacer y crecer, la provincia de San Luis.

Rocío Becerra, Lautaro Sánchez, Valentín Sternik son tres de los cuatro puntanos (junto a Valentina Aguado) que integran la Selección argentina de escalada deportiva, compuesta por seis atletas que ya están camino a Chile con la ilusión en la maleta y la mente puesta en disfrutar y vivir la experiencia del camino olímpico, que es el sueño de cualquier deportista.

Los puntanos tendrán el honor de ser los primeros representantes del país en participar de uno de los deportes que debuta en Santiago 2023 (fue incorporado recientemente en el programa deportivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020) que, además, otorgará cupos directos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para poder clasificar a los Juegos Panamericanos, los deportistas tenían que conseguir puntos en el ranking mundial y entrar entre los 20 mejores de América. Y allí están los nuestros, demostrando que no hay techo si existe un pequeño relieve de donde agarrarse para seguir trepando.

Rocío, con el objetivo claro

La atleta puntana de 24 años lleva 12 luchando y disfrutando de trepar muros. Es campeona nacional y ya sabe lo que es representar al país en copas del mundo de esta disciplina, y está enfocadísima en lo que quiere.

"Llego con mucho entusiasmo y con las expectativas de poder clasificarme a las finales del evento", explicó Rocío.

La puntana saltará a la palestra el domingo 22 a las 8 de la mañana, y también lo hará el 24 en caso de llegar a las finales del torneo.

Lleva un 2023 de ensueño en cuanto a participación en torneos y está conforme con la preparación, "Estuve participando de la Copa del Mundo en Brixen, Bresonne, Italia, de la modalidad bloque; en Innsbruck, Austria, en combinada (bloque y dificultad); y en el Mundial de Berna, Suiza, también en ambas modalidades. En esas competencias pude sumar los puntos y, además, estuve entrenando en el tiempo libre en Austria y en Barcelona, España, entre mayo y agosto. Ya de regreso pude ir a Chile a entrenar y eso también me sirvió muchísimo", contó la puntana.

Pese a todo lo que la moviliza llegar a esta cita panamericana, Rocío cree que podrá abstraerse de esa sensación que le recorrerá el cuerpo a la hora de competir. "He estado trabajando bastante en las emociones y creo que podré manejarlo bien, pese a que es mi primera competencia de este nivel", cerró.

Valentín busca récord y top 10

Tiene 23 años y una trayectoria extraordinaria de 11 años de plena competencia. Valentín Sternik integra la Selección nacional desde 2017 y estuvo en Panamericanos juveniles, en torneos mundiales y copas del Mundo.

"Llego a Santiago con la intención de disfrutar esta experiencia, de estar con los mejores deportistas del país, en un evento único. En lo deportivo me gustaría mejorar mis marcas y el récord nacional que me pertenece (6 segundos 97 centésimos) y, si es posible, entrar en un top 10 a nivel continental", detalló.

Valen nos estará representando en velocidad, competencia que está pautada para el domingo 22 de octubre desde las 19 para la clasificación y 19:40 para las finales.

"Con mucho esfuerzo familiar y gracias a los aportes del Enard, las Secretarías de Deporte de la Provincia y Nación, pude radicarme este año en España e Inglaterra, ya que en Argentina no hay competencias de velocidad. Estuve trabajando con mi entrenador Isac Estévez, que es mi actual técnico y también competirá en estos Juegos representando a Ecuador. Pude sumar los puntos y fue una experiencia intensa, pero muy motivadora para enfrentar este torneo", cerró.

Lautaro y su recompensa

"Tarda en llegar", reza la canción inmortal de Gustavo Cerati. Y para Lautaro la recompensa llega a los 28 años, que es una edad óptima del deportista, pero tardía para pensar en un debut panamericano.

"La verdad es que no me imaginaba que me llegaría esta oportunidad de hacer el circuito olímpico, me cuesta pensar en eso, pero sé muy bien dónde estoy parado. Esto es lo que he hecho durante muchos años de mi vida y me es difícil pensar en verme haciendo otra cosa", explicó Lautaro.

"Me llega en un momento en el que no me puedo dedicar 100 por ciento a esta actividad, la escalada ha cambiado mucho en los últimos años. Pero voy a luchar y a dejar todo de mí para conseguir el mejor resultado posible", explicó.

Lautaro será parte de la modalidad combinada (bloque + dificultad) y su participación será el sábado 21 por la mañana y el 23, en caso de pasar a una eventual final.

"Es una alegría que me llegue a esta edad. Siento que si me hubiera agarrado unos años atrás, probablemente tendría menos conciencia para disfrutar de todo esto y me hace darme cuenta que no es suerte llegar adonde he llegado con este deporte", cerró.

Los puntanos viajaron este martes a Santiago, pero están en "modo panamericano" hace rato. Sería bueno que todos comencemos a seguirlos en redes sociales para demostrar el orgullo que nos dan.

Redacción/MGE