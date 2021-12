Valentín Sternik hizo cumbre en los Juegos Panamericanos

San Luis puso en alto la escalada deportiva argentina en el Panamericano de mayores disputado en Ibarra, Ecuador. Es que a las medallas logradas por Valentina Aguado en la rama femenina, hay que sumarle que Valentín Sternik fue el mejor representante de la celeste y blanca, con récord incluido.

"Estoy muy contento con mi participación este año en el Panamericano Absoluto en Ecuador. El balance es más que positivo; fui finalista en boulder, top 10 en velocidad con nuevo récord y terminé entre los diez mejores del combinado", detalló el puntano, campeón argentino de escalada.

El torneo contó con la participación de los mejores de la región en cada una de las tres modalidades. Fue en velocidad donde Valentín tuvo una de sus mejores performances, y en uno de sus intentos clavó el cronómetro en 7"92, tiempo que lo catapultó directamente al top 10 del continente. Además, este tiempo es la mejor marca registrada en una competencia internacional por un escalador argentino.

"El primer día ya tuve buenas sensaciones; en la prueba de velocidad me sentí cómodo y logré una buena marca, la mejor hasta ahora desde que compito, y además es la mejor de un deportista de nuestro país es una competencia internacional", comentó Valentín, que hace un año hizo un cambio radical en su vida: dejó San Luis para convertirse en estudiante universitario en Córdoba.

El segundo día se disputó la modalidad boulder. En la clasificación Sternik logró el pase a la final culminando su serie en la tercera posición. Luego, en la competencia definitiva quedó sexto. Esta fue la primera vez que un escalador argentino disputó una final en boulder en un Panamericano.

"Esta modalidad también me dio muchas alegrías; haber clasificado a la final me llenó de orgullo. Sentí que estuve cerca de lograr un podio, pero realmente el premio fue haber pasado y estar entre los mejores", explicó el puntano, quien además contó: "El cuarto día hice dificultad, una modalidad para la cual no entrené pero lo mismo disputé. Terminé en el puesto 21".

El último día se realizó la final del combinado, un evento donde entran los 8 mejores.

"Lamentablemente no pude competir en la final del combinado, quedé décimo, pero orgulloso de mi actuación, no es poco estar en ese puesto. Ver el crecimiento año tras año me motiva a seguir entrenando y ganando cada vez más experiencia", cerró Valentín.