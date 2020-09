Más de mil voluntarios ayudan a personas con factores de riesgo

Ante el crecimiento de casos de COVID-19 en la provincia, el Gobierno reactivó el programa “Más por Más”, una iniciativa ejecutada por el Programa Juventud, a través del cual más de mil voluntarios de todo el territorio puntano asisten a personas mayores de 60 años, embarazadas o con enfermedades preexistentes para que eviten salir de sus casas. De esta manera se evitan posibles contagios de coronavirus y los grupos de riesgo permanecen en sus hogares. Los interesados deben comunicarse al 911.



"Más por Más" fue lanzado en mayo para crear un grupo de voluntarios de toda la provincia, en su momento la convocatoria fue exitosa y había más voluntarios de los necesarios por lo que cerraron la inscripción. Pero hace cuatro meses la COVID-19 no circulaba por San Luis como lo hace ahora, por lo que no fue solicitado a gran escala. Ahora que el virus llegó, "Más por Más" se convierte en una herramienta que puede ser útil y necesaria para los grupos de riesgo.



El jefe del Programa Juventud, Gabriel Sindoni, explicó que la iniciativa consta de tres tipos de asistencias. “La primera es en la compra de productos de primera necesidad, como alimentos o medicamentos; la otra es un acompañamiento telefónico que incluye asesoramiento, porque lo planteamos en conjunto con la asistencia en cuanto a trámites vía web, para las personas que no se dan maña o no entienden de tecnología los voluntarios pueden ayudarlos, y los acompañamientos los realizamos porque hay gente que se siente sola y necesita hablar, descargarse si están pasando un momento triste o están desanimados. La idea es que los voluntarios puedan charlar un rato con estas personas y escucharlas, es importante sobre todo para los que viven solos. El tercer tipo se enfoca en la asistencia profesional”, explicó.

Los interesados en solicitar esta ayuda deben comunicarse con el 911.





Excepto la ayuda con las compras, el resto son vía telefónica para no poner en riesgo al voluntario ni a la persona que solicita asistencia. Son alrededor de mil las personas que se ofrecieron para ayudar a los puntanos con factores de riesgo.

“En la asistencia de compra de productos sí es necesario el acercamiento a los domicilios de las personas que lo requieren para retirar el listado del pedido, el dinero, y llevar lo solicitado. Por eso a los voluntarios les brindamos tapabocas y alcohol diluido al 70%. Además les llegó un mail con toda la información que necesitan con videos instructivos para realizar las tareas a las cuales se inscribieron. Es bastante completo”, informó.



“El trabajo interministerial dio como resultado este programa 'Más por Más' que busca acompañar y asistir a las personas que están dentro de los grupos de riesgo. Participaron el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Salud, Desarrollo Social, de Seguridad, fue un trabajo en conjunto, pero lo llevamos nosotros adelante”, dijo Sindoni.



El jefe del Programa Juventud destacó la voluntad de los puntanos para ayudar a los vecinos. “Tenemos más de mil voluntarios que se inscribieron cuando presentamos este proyecto. Eso habla de la solidaridad que tiene la gente de San Luis en querer aportar y acompañar desde un pequeño gesto que para otras personas puede ser algo mucho más grande o súper necesario en este momento”, comentó.



Solicitar la asistencia no es complejo. Los interesados solo deben comunicarse al 911. “La gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología los van a recepcionar, les van a solicitar algunos datos personales y les preguntarán qué tipo de asistencia necesitan y cargan la información en el sistema”, explicó. El servicio funciona las 24 horas, todos los días.



Entre el voluntario y la persona con factores de riesgo mediará un agente sanitario, que contactará a las dos personas dependiendo la zona en la que se encuentren. “A través de un sistema les llega la información del voluntario como de la persona que solicita la asistencia. Dependiendo la zona donde viva cada uno, hace un vínculo entre ambos. Los agentes se encargan de ponerlos en contacto, es muy importante la labor que llevan ellos como coordinadores entre ambas partes”, mencionó Sindoni.

Otros servicios



El confinamiento puede exponer a las personas a situaciones de violencia doméstica. La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad brinda asesoramiento y acompañamiento vía telefónica para las víctimas, el número de contacto es 2665135463, en caso de ser una urgencia deben llamar al 911.



Además, el Ministerio de Salud junto con el Colegio de Psicólogos de la provincia y Psicólogos sin Fronteras lleva adelante “Te acompaño”, un servicio de apoyo y contención psicológica para quienes estén aislados. Los interesados deben comunicarse al 4452000 o al 4452010.