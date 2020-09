Campañas que pierden el foco

En las redes sociales vemos de todo. Hay perfiles que nos proporcionan información, comparten notas e investigaciones con perspectiva de género que muchas veces no tienen espacio en los medios tradicionales. Y eso es una gran ventaja. Pero también hay campañas antiderechos y mensajes de odio de todo tipo. En el medio, algunas acciones que buscan visibilizar problemas y desigualdades terminan perdiendo valor y se tergiversa el mensaje. Eso ocurrió esta semana con el filtro para las fotos de perfil que cambiaba el tono de la imagen a violeta y adhería la leyenda “Nací para ser libre, no asesinada”. Una manifestación que se hizo viral y sirvió para que millones de mujeres expresaran su deseo de poder vivir sin miedo.

Desde enero hasta el 31 de agosto de este año hubo 199 femicidios en Argentina. Según el observatorio “Ahora que sí nos ven”, una mujer fue asesinada cada 29 horas. El problema estructural de la violencia machista poco parece tener solución a través de una campaña de fotografías, pero al menos puede servir para visibilizar la problemática. No más que eso.

Pero no termina allí. A los pocos días un nuevo filtro diseñado para varones se sumó a la “campaña”. También cambiaba el color de la fotografía y añadía la frase “Nací para cuidarlas, no para matarlas ni violarlas”. Ahí arrancó el malestar. Primero porque los varones no están para “cuidar” mujeres. Esos estereotipos son lo que queremos desterrar, el de mujer frágil y hombres salvadores. Segundo, porque parece irrisorio que alguien tenga que salir a aclarar que no está en sus intenciones matar ni abusar sexualmente de las mujeres. Es confuso que alguien tome protagonismo de una lucha y una causa saliendo a comunicar algo que, en verdad, es lo que se supone que debe hacer. Para frenar la violencia machista los varones pueden hacer miles de otras cosas, no hace falta un filtro en las redes sociales con frases obvias.

Como si fuera poco, apareció un nuevo filtro que tuvo menos popularidad pero que igualmente algunos utilizaron, que decía “Ni una menos, ni uno menos, nadie menos”. Sacando el foco principal, que era la violencia de género. Las redes sociales tiene el poder de visibilizar algunos temas pero todo termina volviéndose frívolo y banal y representa apenas un dominó de acciones, en donde cada usuario hace lo que vio en otro por simple imitación, sin detenerse en el centro de la causa.

Hace algunas semanas sucedió lo mismo con un aparente “desafío viral” que pedía a las mujeres que subieran una foto en blanco y negro. Era para concientizar sobre la violencia de género de la cual son víctimas las mujeres en Medio Oriente, pero el mensaje se perdió entre selfies sin color