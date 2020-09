Nerea Livoni, protagonista de "El oficio de vivir"

Un nuevo programa de "El oficio de vivir" se aproxima y la protagonista es una mujer que hizo historia en el deporte puntano. El lunes a las 21, por la pantalla de Canal 13 San Luis, los televidentes conocerán la historia de Nerea Livoni, jugadora en el club Chancay y árbitro de rugby que se desempeñó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En cinco partidos fue la jueza principal y fue asistente en la final femenina que consagró a Canadá. Es la primera mujer árbitro que integra la UAR.

Por eso, El Diario de la República la eligió como una de las Destacadas de la edición 2019 y hoy su historia será compartida por todos los puntanos.

Nerea habló de sus inicios como jugadora junto con la participación de su familia y su entrenador Martín Chada, que la acompañaron en la entrevista. También contó sobre su designación y cómo tomó la noticia de tan noble responsabilidad.

Se inició en el arbitraje de casualidad, en 2016, cuando decidió perfeccionarse como referee. Arrancó con los cursos por recomendación de su entrenador para poder entender el juego y pocos meses después la hicieron entrar a la cancha como árbitro. Desde allí, su carrera no paró de crecer hasta la actualidad. En mayo fue convocada por la Sudamérica Rugby para integrar el panel femenino. Sus mejores experiencias como árbitro fueron su primer Panamericano en Lima y en el Seven de Dubai. Ya lleva cuatro años en este rol, una profesión que le permitió conocer distintos lugares del mundo.

Su objetivo es llegar al Circuito Mundial de Seven y permanecer en ese grupo, y no le falta mucho. En la actualidad, está definida como referee de torneos Challenger bajo supervisión de un coach de Seven, a solo un paso de cumplir la meta tan deseada.

Además, Nerea es estudiante de la Licenciatura en Fonoaudiología y reparte su tiempo entre el deporte y la carrera. Es una amante del rugby. Una luchadora que empezó en el deporte por curiosidad y hoy es parte de su vida. Los sueños la motivan a seguir adelante y seguramente los espectadores conocerán su faceta más personal, además, por supuesto, de la deportiva.