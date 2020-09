Alan Alcaraz empezó de delantero y ahora es patrón del mediocampo

Alan Agustín Alcaraz espera ansioso que pase este flagelo del coronavirus para volver a saltar a una cancha. El volante de Juventud, quien venía teniendo rodaje y ganando minutos, sabe que esta interrupción les jugará una mala pasada a todos, ya que ponerse a tono de nuevo no será tarea fácil. Mientras aguarda que llegue el momento de jugar, sigue en pleno movimiento para mantenerse y estar listo para cuando la pelota vuelva a rodar.

El “Flaco” se ganó un lugar en el equipo que juega el Federal A. Aprovechó cada oportunidad que tuvo. Nadie le regaló nada y sabe que cada chance la tiene que tomar como si fuese la última. Juega de cinco. Es un volante criterioso. Un jugador que tiene sentido de la ubicación y que es sencillo a la hora de tomar decisiones: recupera y trata de buscar al compañero mejor ubicado. Pero no siempre fue volante central. En las inferiores jugaba de delantero y eso lo ayudó mucho a tener buen manejo de pelota.

“Empecé a jugar a los 4 años en Huracán, después jugué en El Lince. Antes era delantero, aunque jugué en varias posiciones de la cancha. Quien me puso de volante fue Walter Sanfilippo, cuando llegué a Juventud, y de ahí en más continué desempeñándome como cinco, que es una posición en la cual me siento a gusto”, comenzó diciendo el jugador, quien tiene como referentes en su puesto a Enzo Pérez y Sergio Busquets.

Dice que eligió el fútbol porque se lo inculcaron de chico; en cada cumpleaños recibía una pelota de regalo y así le fue tomando cariño a un deporte que hoy, con 22 años, abraza con orgullo y mucha pasión.

Cuando empezó a jugar en Juventud miraba de reojo a los jugadores que militaban en el Federal. En la noche, cuando apoyaba la cabeza en la almohada, su sueño era estar ahí, jugando un torneo afista con mucho público de testigo. Y esa chance le llegó: hoy tiene rodaje en el equipo. “Debutar en el Federal A fue una sensación única que nunca me voy a olvidar. Fue algo increíble. Es lo que uno anhela de chico y cuando se cumple no lo podés creer. Ahora tendré que defender con rendimiento la confianza que me da el entrenador”.

A la hora de elegir un técnico que lo marcó no se queda con ninguno en especial, dice que todos fueron y son importantes en su crecimiento. “Todos los DT me dejaron enseñanza y aprendizaje. Cada uno tiene lo suyo y lo bueno es sacar lo mejor de lo que te enseñaron y plasmarlo en la cancha”, dijo.

Al “Flaco” le queda toda una carrera por delante. Recién está haciendo las primeras armas. Sueña con lograr muchas cosas en el fútbol. Seguir progresando, trazarse metas e ir cumpliéndolas paso a paso, sin saltear etapas. Es un pibe de una enorme personalidad. Tiene carácter para plantarse en la cancha, no solo para ponerse cara a cara frente a un rival, sino también para pedir la pelota y hacerse dueño del mediocampo. No es de esos jugadores que se esconden cuando las cosas no salen. Al contrario, es de mostrarse y de redoblar la apuesta.

Todavía recuerda su mejor partido. Fue contra Estudiantes en el “Mario Sebastián Diez”. Fue derrota de Juventud, pero en lo personal Agustín dejó una gran imagen y se llevó el reconocimiento de sus compañeros, del cuerpo técnico y de la gente. “No venía teniendo tantos minutos en cancha y esa tarde me tocó jugar. Siento que le fui útil al equipo y que hice lo que me pidió el entrenador. El resultado no acompañó, pero fue mi mejor partido”, sentenció.

No se imagina haciendo otra cosa que no sea jugar al fútbol. Y no es para menos, si con 22 años ya lleva 18 jugando. Es un apasionado. Un pibe que asimila rápido los conceptos que le transmite el DT. Escucha a los más experimentados. Trata de aprender día a día para incorporarle más cosas a su juego. “Si no fuera futbolista no sé qué sería (risas). Capaz que profe o entrenador, algo ligado al fútbol. No me veo fuera del fútbol”.

Aprovechó la cuarentena para estar más con la familia. Cuando juega, entre entrenamientos, partidos y concentraciones se le va mucho tiempo y, por ahí, está poco con sus afectos, así que dentro de lo malo de este flagelo está lo positivo de pasar más momentos con su gente, esa que siempre está y lo apoya en cada decisión que toma.

Agustín Alcaraz, ese flaco alto de las medias bajas, quien por momentos parece correr con parsimonia pero que siempre llega primero que el rival a la pelota, es otra de las caras nuevas de este Juventud, que apuesta a los pibes para tratar de ser protagonista en el Federal A.