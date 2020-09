Transpuntano: sancionarán a los pasajeros no autorizados

Tras las medidas adoptadas por el Comité de Crisis para reservar el uso del transporte público de pasajeros a los trabajadores esenciales, Transpuntano intensificó, a partir de este lunes, los controles en sus colectivos. Así, quienes viajen en las unidades deberán presentar el Pase San Luis que los identifique. Afirmaron que los inspectores de la Subsecretaría de Transporte Municipal labrarán actas de infracción a los pasajeros que no estén habilitados para circular.

El gerente de Transpuntano, Claudio Grippo, manifestó que si bien siempre estuvo establecido que la prioridad de viaje era para el personal esencial, "como el estatus sanitario de la provincia permitía que haya mayor tránsito, no se realizaban estos controles. Pero a partir de la situación epidemiológica de este momento el Comité de Crisis estableció que solo viaje el personal esencial que son los trabajadores de la salud, de las fuerzas, quienes atienden negocios de primera necesidad, entre otros".

Aseguró que quienes trabajan en el resto de los comercios, profesiones y la obra de construcción privada, que fueron habilitados el viernes, deberán hacerlo por sus propios medios. "Para esos casos está establecido en el protocolo que los trabajadores deberán trasladarse en su vehículo, bicicleta o a pie, y si no los empleadores deberán garantizar el transporte de estas personas sin que sea a través del colectivo", indicó.

Agregó que quienes controlan los pases son los choferes de los colectivos y los inspectores de la empresa, "pero no somos autoridad de aplicación de penalidad. Si sube un inspector y una persona no tiene el pase le puede decir que no puede viajar, pero lo que no puede es obligarlo a bajar".

Sin embargo, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Pedro Liborio Saá, advirtió que su dependencia sí puede labrar un acta al infractor. "Las actas se le hacen al pasajero y es el Juzgado de Faltas quien decide luego qué penalidad se le aplicará", comentó.

Si una persona no tiene el Pase San Luis no puede subir al colectivo, sin embargo no los podemos bajar si no cumplen (Claudio Grippo)

Grippo explicó que esta restricción durará hasta que el Comité de Crisis realice modificaciones en el protocolo. "Mantenemos una frecuencia de domingo; tenemos treinta unidades en la calle y dependiendo el día tenemos preparados refuerzos para evitar las aglomeraciones", afirmó.

Agregó que los usuarios pueden utilizar todos los asientos de la unidad. "Eso no se modificó, pero se nota mucho que hubo una baja considerable en la cantidad de gente que usa el transporte público, ya lo vimos antes de esta restricción y si bien, no tenemos los números de hoy (por este lunes) consideramos que va a ser mayor aún. Antes de volver a Fase 1 transportábamos menos del 50 por ciento de lo que hacíamos habitualmente, sin dudas ahora va a ser mucho menos", remarcó Grippo.