Bielsa dijo que no hay clásico más importante o intenso que el de Newell's con Central

El entrenador Marcelo Bielsa aseguró que, a pesar de haber vivido varios clásicos, no vio ninguno con "la intensidad o la importancia que tiene el partido entre Newell´s y Rosario Central".

"En todos los derbys que he visto, dirigido como entrenador, o analizado, nunca he visto la intensidad o la importancia que tiene el partido entre Newell´s Old Boys y Rosario Central", afirmó en la previa del encuentro que el Leeds jugará el domingo ante el Sheffield, en el clásico de Yorkshire.

En una conferencia de prensa virtual que brindó este viernes, el entrenador argentino manifestó además: "Todos los partidos tienen condimentos que los vuelven atractivos. Los de la Premier League más todavía, y en el caso de Sheffield United, que es un derby, es un equipo que se ha consolidado fuertemente y eso para nosotros es una buena manera de compararnos".

Entre los clásicos que vivió el ex entrenador de Newell´s se destacan, entre otros: Olympique Marsella vs. París Saint Germain, en Francia; Athletic Bilbao vs. Real Sociedad, en España; América vs. Cruz Azul, y Atlas vs. Chivas, ambos en México.

Al ser consultado por el técnico del Sheffield, Chris Wilder, Bielsa recordó un partido que jugaron en la primera temporada: "Desde ese momento me di cuenta que el entrenador de Sheffield tenía conceptos claros y novedosos".

"El equipo, la forma de juego y el entrenador hacen que uno despierte el interés por aprender. Este comentario ya lo había hecho en mi primer año que coincidimos los dos equipos en Championship. Luego del gran año que tuvieron en Premier confirman que estamos ante un equipo muy bien preparado", añadió.

En tanto, al hablar acerca de los partidos sin la presencia del público en los estadios, Bielsa expresó: "Son dos miradas diferentes. El fútbol sin hinchas es menos fútbol, y frente a los problemas de salud que comprometen la vida, el fútbol no es importante".

Tras ser indagado sobre cómo se sentía cada vez que un refuerzo del Leeds decía que llegaba al club por su presencia en el equipo, Bielsa respondió: "Sinceramente, creo que eso no es cierto. La suerte de los jugadores es natural y, como corresponde, eligieron a sus equipos en lugar de a los entrenadores para los que juegan".

