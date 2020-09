La Liga Contra el Cáncer pide no descuidar los controles

Cada 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, una fecha que tiene el objetivo de concretar proyectos que buscan lograr una mejor calidad de vida de los pacientes oncológicos. Por eso, desde la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) Villa Mercedes solicitan a todas las mujeres que, pese a las restricciones de la pandemia, no descuiden los estudios ginecológicos para prevenir enfermedades. Hacen hincapié en los papanicoláu y colposcopías, que son estudios para detectar algún tumor en el cuello uterino. La asociación realiza los controles en su sede, los jueves desde las 11.

El Virus del Papiloma Humano (HPV) es muy común y se transmite únicamente por contacto sexual. “Solamente el 5% de las lesiones que provoca puede convertirse en cáncer, por eso es tan necesario hacerse los chequeos. Cada mujer debe elegir alguna fecha que recuerde, así respeta anualmente ese día para hacerse los estudios y asegurarse que esté todo bien”, expresó Cristina Bazla, presidenta de la fundación en la ciudad.

Esta enfermedad generalmente es silenciosa o asintomática, pero según los estudios científicos, en un 99% de los casos se puede prevenir con un examen.

“Es un ratito y una vez al año, con eso una ya se puede quedar tranquila. Hay muchas chicas o señoras ya mayores que no se los hacen y después puede ser muy tarde”, aseveró. Además, comentó que por los protocolos para la prevención de la proliferación de la COVID-19, trabajan solamente los jueves; las asistentes deben ir obligatoriamente con tapabocas, registrarse para tener la trazabilidad, usar alcohol en gel para sanitizar las manos y respetar el distanciamiento social. “La mayoría de las que integramos la comisión directiva y de los socios somos factor de riesgo, por la edad, o por tener diabetes o alguna enfermedad respiratoria. Esos días está la secretaria, quien recepciona los turnos, y la doctora que realiza los 'pap' y las 'colpo'. No damos citas con anticipación, es por orden de llegada”, expresó.

La directiva aseguró que el costo de la revisión es moderada. “Es más económico que cuando lo hacés particular y no es necesario tener obra social. A ese dinero nosotros lo destinamos a los honorarios de la profesional y sumado a la cuota de los afiliados, que son doscientos más o menos, podemos pagar la luz y el gas. Habitualmente hacemos ferias de ropa, té bingo y cosas así para recaudar fondos, pero en estos momentos no se puede”, contó.

Bazla también dijo que en la asociación se realizaban mamografías, pero el servicio está suspendido porque se rompió el aparato. “Es antiguo, lleva filtros y justamente uno de esos fue el que se estropeó y no lo podemos usar. Conseguimos el repuesto pero cuesta algo de dos mil dólares. Apelamos a la solidaridad de la gente, si alguien nos puede ayudar a juntar ese monto para ponerlo en funcionamiento. Lo ideal sería tener uno nuevo, pero la cifra también es en moneda extranjera y es inalcanzable, tendríamos que vender una casa para comprar uno”, afirmó.