El líder de la banda Massacre contó su experiencia tras padecer coronavirus

El cantante de la banda Massacre, Guillermo Cidade, más conocido como "Walas", definió la enfermedad como una "pesadilla física y emocional", contó que tuvieron que suministrarle oxígeno y además, recomendó evitar las salidas innecesarias.

En su cuenta de Instagram, compartió un video en el que dijo “esto no es ni conspiracionismo ni mentira: el coronavirus es real, absolutamente real”, y agregó “lo que me pasó a mí no se lo deseo a nadie, ni siquiera a quienes inventaron el virus. Por favor, a cuidarse, no salir al pedo... Es realmente una pesadilla".

"Todas las noches miraba la ventana y pedía que por favor no le falte a nadie una cama, un respirador, un platito de comida".

Según el artista, todo comenzó cuando tuvo una semana con fiebre intensa y alta, pero, además, había perdido el apetito y se sentía mal emocionalmente. Cuando decidió asistir a la clínica, le realizaron los hisopados y estudios correspondientes, que arrojaron como resultado positivo para COVID-19. Lo que siguió fue una internación acompañada del suministro de diez tipos de fármacos diferentes, orales, intravenosos e inyectables.

Walas considera que le salvaron la vida, porque dejó pasar una semana hasta asistir a la clínica y su estado de salud cuando llegó era muy complicado. Agradeció al centro médico y confesó que mientras estaba internado "todas las noches miraba la ventana y pedía que por favor no le falte a nadie una cama, un respirador, un platito de comida”.