Caso Morales: "No quiero que sus hijos se queden con que se suicidó”

Ahora, tras cumplirse cinco meses de la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida el domingo 5 de abril en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara, donde estuvo detenida por incumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto para evitar la propagación del COVID-19, Celeste Morales, su hermana, se plantea una y otra vez de dónde sacar fuerzas para explicarles el día de mañana a los dos hijos y a la nieta de Florencia qué fue lo que sucedió con ella y que "no se queden con la idea de que su mamá se suicidó".

En una entrevista con El Diario la mujer contó que solo se llevaban un año de diferencia y que tal vez eso era lo que las hacía tan unidas. Al día de hoy no logra entender qué pasó y asegura que ella era incapaz de matarse, porque amaba vivir, adoraba a sus hijos y a su nieta y siempre juraba que nunca iba a dejarlos solos. Para Celeste, la idea de que a Florencia la mató la Policía está firme desde el momento en que se enteró de lo ocurrido.

“Estoy muy mal. Me lleno la cabeza de preguntas y no entiendo absolutamente nada al ver cómo se manejaron y todas las mentiras que se dicen. Dijeron que la Policía se comunicó con la familia y eso es mentira, yo me enteré de todo porque una amiga de Maga (como su familia la llamaba) me llamó a las 11 de la noche y me dijo ‘Celeste ¿por qué no averigua? A su hermana la han detenido’. Yo pensé que había sido por la tarde. Llamé varias veces a la comisaría, unas me atendieron y otras no, tampoco me daban sus nombres. Les dije que entendieran que yo estaba a más de 200 kilómetros y que necesitaba saber de mi hermana, y me contestaron, con cinismo y maldad, que ella estaba declarando, cuando ya llevaba varias horas muerta”, relató.

Actualmente los hijos de Florencia, de 8 y 12 años, y su nieta, de 4, viven en Mendoza.

Como a las 2:30 de la madrugada, según recordó, respondió una oficial de apellido Torres y le dijo que alguien hablaría con ella. “Me atendió el comisario Clavero y me dijo ‘Mire, su hermana venía a contramano en bicicleta a las 10 de la mañana…’ ¡Qué incoherencia, estamos hablando de un pueblo, como si ella hubiera andado en una 4X4! Me dijo ‘La detuvimos, estuvo varias horas acá y ahora usted tiene que venir a reconocerla porque está en la morgue’. Le dije ‘¿Cómo que está en la morgue?’, y me contestó ‘Sí, porque su hermana se suicidó… tomó la decisión de suicidarse’ y le aseguré que ella nunca hubiera hecho eso”, recordó Celeste, entre lágrimas.

Ellas mantenían contacto telefónico de manera habitual. Dijo que el sábado 4 de abril la había llamado y que habían planeado que cuando las circunstancias lo permitieran, ella viajaría a Santa Rosa, para visitarla.

Contó que luego de enterarse de la muerte de Florencia viajó a la localidad puntana junto a un sobrino. “Cuando fui a la morgue le vi un moretón en el pómulo izquierdo, del tamaño de una moneda de un peso. En el primer informe el forense dijo que ella tenía un solo surco en el cuello (producto del ahorcamiento), siendo que cuando estaba en el cajón mi sobrino y yo vimos que tenía dos”, detalló. Y agregó que ella le había regalado a Florencia una pulsera que amaba y nunca se sacaba, pero cuando la vio no la tenía puesta y tampoco la hallaron en su casa o entre las pocas pertenencias que le entregó la Policía.

En cuanto a la detención de Florencia indicó que “hubo muchas irregularidades y violencia de género”. Dijo que de testimonios ha surgido que la habían escuchado gritar por horas desde adentro de la comisaría, pidiendo que la atendiera un médico porque “no podía respirar” y que la dejaran irse, para ver a sus hijos. “También surgió que hicieron orinar a un muchacho en la celda y ahí mismo, sin medias y zapatillas, la hicieron entrar a mi hermana. Eso fue un acto de maldad. ¿Por qué tanto odio contra la mujer?”, se preguntó Celeste.

La pariente refirió que la versión oficial, la que ofreció la Policía, indica que Florencia “estaba sacada” y resaltó que los registros de las cámaras de seguridad, que han sido analizados, muestran que Florencia ingresó de manera voluntaria a la dependencia, aunque aclaró que aún resta ver las filmaciones de las horas posteriores. Dijo que todavía no han sido incorporadas a la causa y que tal vez podrían aportar más detalles a la investigación.

Celeste ha cuestionado la actuación del juez Penal de Santa Rosa del Conlara, Jorge Pinto, ya que desde un primer momento “fue determinante, al decir que se trató de un suicidio”. “Ojalá que Dios ilumine la cabeza del juez y cambie un poco de idea. Que no sea cerrado y diga que es suicidio cuando las pruebas que tenemos dicen lo contrario. No pierdo la esperanza de que se haga justicia”, expresó.

Resaltó que aún no hay ninguna persona detenida por el hecho y que solo son investigados “cuatro o cinco policías que figuran en el libro de guardia de ese día, cuando en su momento, un policía de Criminalística declaró que en el lugar había entre 10 y 12 policías. ¿Qué estaban haciendo ahí?”, se interrogó.

Actualmente, los hijos de Florencia, de 8 y 12 años, y su nieta de 4 viven en Mendoza junto a Celeste, quien obtuvo la guarda provisoria de ellos. Por último, agradeció a todas aquellas mujeres y familias que han participado en marchas e intervenciones artísticas para pedir justicia por Florencia. “Sé que desde que comenzó el aislamiento, este último aniversario de su muerte fue el único día que no pudieron movilizarse, por el regreso a la Fase 1. También agradezco muchísimo a la gente de la Secretaría de la Mujer, Igualdad y Diversidad, que nos han ayudado un montón”, concluyó.