Aclaran que la terminación del DNI no rige para ir a trabajar

La Municipalidad aclaró que la ciudad no regresó al aislamiento social, sino que para evitar la concentración de gente el intendente firmó un decreto que consiste en el control del ingreso a cualquier institución. Para ello, se tiene en cuenta la finalización del DNI y si coincide con la fecha par o impar. Por lo tanto, cada ciudadano deberá tener en cuenta el día para poder realizar trámites y compras, pero la circulación para concurrir a trabajar y las visitas esenciales quedan exceptuadas de la medida. Además, los comercios esenciales regresaron al horario que tenían hace unos días, es decir dos horas menos.

Desde el sábado, para ingresar a los comercios, supermercados, gimnasios, bares, restaurantes, consultorios, prácticas de deportes, entre otros, se debe respetar la terminación del documento. Pero el secretario municipal de Gobierno, Diego Ochoa, explicó: "Los trabajadores podrán ir a sus lugares laborales sin problema, que quede claro que nadie va a parar a alguien en la calle para ver el número, eso es exclusivamente para ingresar a algún establecimiento. También pedimos que a las compras las haga un solo integrante de la familia". Contó que desde que la firma del decreto entró en vigencia, los inspectores y el personal del Programa Control Urbano han realizado notificaciones. Quien no cumpla será sancionado por el Juzgado de Faltas municipal.

Asimismo, el funcionario acotó que en el caso de los consultorios médicos, las urgencias pueden atenderse, pero solicitan que quienes tenían algún turno programado y no coincide con la fecha, fijen una nueva cita.

Con respecto a las tareas deportivas, todas están habilitadas, pero para aquellas disciplinas como fútbol, vóley o pádel, en las que los jugadores alquilan las canchas por una o dos horas, deben acatar los protocolos obligatoriamente. "Pueden jugar un partido siempre y cuando todos los integrantes coincidan con la fecha. Además, en los predios que poseen varias instalaciones solo habilitamos la mitad y pedimos a los propietarios que otorguen los turnos con una distancia de una hora para poder desinfectar el lugar", agregó.

La reducción de horarios de atención al público de aquellos locales considerados esenciales es de dos horas. Los grandes supermercados trabajan de 8 a 20, mientras que los más pequeños que están ubicados en los barrios podrán cerrar a las 22. "El decreto estará vigente mientras dure la situación sanitaria. Si no hay cambios, se mantendrán; si empeora, haremos algunas modificaciones más estrictas y si mejora, será para habilitar más cosas. Dependemos del día a día y del estatus sanitario que estamos viviendo", afirmó Ochoa.

También recordó que continúan prohibidas las reuniones en plazas y espacios públicos: "Consideramos que en esos encuentros se pueden generar contagios y es difícil conocer los contactos ya que no podremos tener la trazabilidad. El horario para circular en las calles no tiene límite, pero nos regimos por los negocios: si no están abiertos, no hay motivos para circular", dijo.