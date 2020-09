Confirman la circulación comunitaria de coronavirus en San Luis y Tilisarao

Finalmente se confirmó una de las noticias menos esperadas: “Las ciudades de San Luis y Tilisarao tienen circulación comunitaria”, esto significa que ante el crecimiento de contagios se dificulta establecer los nexos con los casos índices y se pierde el estatus sanitario. Ante este panorama, el Comité de Crisis resolvió este miércoles prolongar la Fase 1, siete días más al menos, en San Luis, Gran San Luis, Tilisarao y en la Villa de Merlo.

Además, en el reporte, el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, informó el fallecimiento de dos pacientes y 41 nuevos casos: 20 de la ciudad capital, 5 en Villa Mercedes, 5 en Merlo, 4 en Tilisarao, 2 en Santa Rosa del Conlara, 2 en Concarán, 2 en Villa del Carmen y 1 en El Volcán.

En las últimas 24 horas se procesó un total de 179 pruebas en el Laboratorio Provincial “Dr. Dalmiro Pérez Laborda”, de los que resultaron 39 positivos de casos estrechos y dos más que se encuentran en investigación para establecer la trazabilidad.

Al momento, la provincia de San Luis contabiliza 397 casos: 332 activos, 62 altas y 3 fallecidos. De los casos activos, 9 se encuentran en Terapia Intensiva, 7 de los cuales están en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica.

Sobre las dos personas fallecidas, la presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, indicó que se trata de dos hombres, uno de más 60 años que ingresó al Hospital de San Luis con neumonía y como caso sospechoso de COVID-19. Tras el fallecimiento, se confirma el positivo.

El otro deceso es de un profesional de la salud del norte provincial, quien se encontraba internado en un instituto privado por una patología quirúrgica y tras dar positivo de coronavirus es trasladado a San Luis, donde fallece esta tarde.

“Circulación comunitaria”

La doctora Graciela Sarmiento, referente de COVID-19 de la provincia, realizó un repaso del trayecto que realizó San Luis con respecto a la evolución de los casos: explicó que hubo una primera etapa en la que los pacientes eran solo contagios de casos importados, fáciles de aislar. “Luego pasamos a una segunda etapa en la que teníamos los anillos, grupos pequeños de personas que se habían enfermado y tenían contacto entre ellas, y ahora viene esta tercera etapa en la que uno tiene más de un anillo abierto y, además, algunos casos aislados a los que no se les puede determinar el nexo. Eso es lo que está pasando ahora en San Luis y en Tilisarao y por lo que hemos considerado que tenemos circulación comunitaria en estas dos localidades”, indicó.

“Es un momento sumamente importante, nuestra gran intención es poder focalizar y, para ello, necesitamos la colaboración de toda la comunidad. La responsabilidad social es muy importante en el cumplimiento de todas las medidas de prevención para aplanar la curva y aliviar el sistema de salud”, agregó la profesional.

El Gobernador, en cuarentena preventiva

Zanglá le solicitó, en nombre del Comité de Crisis, a Rodríguez Saá trabajar desde su casa y no concurrir de forma presencial a Terrazas del Portezuelo, por lo que momentáneamente no continuará participando de los reportes.

Ante esto, el Gobernador expresó: “El Comité de Crisis me hace una recomendación: que trabaje a distancia. Yo quiero decirles que la voy a tomar como propia, voy a trabajar a distancia para cuidarme y cuidar a la gente que trabaja conmigo. Esto no significa que me desentienda de la actividad de gobierno, creo que me voy a preocupar el doble, porque estando aislado voy a tener mucha información y muchas ganas de participar. Seguiré firmando los decretos por la vía digital, para eso tenemos los avances tecnológicos en San Luis que me permiten seguir al frente de la administración, pero a distancia”.