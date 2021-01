A puntazos, atacaron a un taxista para robarle la recaudación

A.F.C., un taxista de 51 años, sabe que lo que ocurrió el sábado entre las 20:30 y las 20:45 podría haber sido peor. Pero afortunadamente está vivo y puede contar el violento intento de asalto que sufrió, en el que un delincuente (uno de los dos pasajeros que subieron a su vehículo) quiso apoderarse de la recaudación a fuerza de puntazos. “Ahora estoy en casa de unas de mis hijas, no me quieren dejar solo —le dijo ayer (domingo) a El Diario—. El asaltante me atacó por la ventanilla, por eso todas las lesiones fueron del lado izquierdo. Tengo nueve puntos en el ojo izquierdo, cuatro en el brazo y uno en el antebrazo del mismo lado. Me hirió también en el cuello y en el pecho. Me sangraba la nariz y la boca, me lastimó un vaso”, detalló el damnificado, quien si bien ayer a la madrugada fue dado de alta en el Hospital del Sur, tiene por delante algunos estudios, entre ellos una tomografía y la consulta con un oftalmólogo, pues hay que estudiar en profundidad el daño en el ojo y las eventuales secuelas.

Contó que trabaja para dos agencias, Sol y Cosmos. Ante el pedido de un coche que le llegó por la radio de Cosmos, fue a la dirección que le indicaron, en el barrio Solidaridad. Allí subieron dos hombres, que pidieron que los llevara a Chubut pasando Luján. En el viaje “no pasó nada raro, ni hablaban”, recordó. Fueron a un domicilio y subieron de nuevo al taxi, para volver a la dirección en donde habían abordado.

Entonces, uno de ellos le preguntó cómo había estado el trabajo. “Tengo más de 15 años en el taxi. Uno sabe que cuando te preguntan eso, quieren robarte”, dijo. Y en efecto, eso sucedió una cuadra antes de que llegaran a destino. “Primero se bajó el que estaba sentado a la derecha, y fue por detrás del auto. Pero ese no hizo nada. El otro, que estaba sentado atrás mío, vino por la ventanilla y, sin mediar palabra, me tiró los puntazos. Después del segundo puntazo, que fue al corazón, agarré el cuchillo. A los gritos me pedía que le diera lo que tenía”, evocó. El ataque duró unos dos minutos, calculó el hombre, que, como pudo, se defendió para impedir que se llevara el fruto de su trabajo.

“Salí como pude del barrio, iba todo ensangrentado. En la ruta 19 y Lafinur paré, me estaba desvaneciendo, había perdido mucha sangre. Vi que pasó un móvil, lo llamé, pero no paró. Pedí auxilio a mis compañeros por radio. Pero el primero que se bajó fue un muchacho que andaba en una camioneta. Me preguntó ¿estás bien negro? Me subió a su vehículo y me llevó al Hospital del Sur. El DRIM lo escoltaba, iba abriendo paso. En ese sentido, la Policía estuvo excelente. No así los primeros, los del móvil que pasó, que no pararon”, comparó.

En el hospital le hicieron las curaciones, las suturas necesarias y, a las cinco de la mañana, le permitieron irse a su casa. La Policía le tomó la denuncia al damnificado, quien aguarda que el hecho sea esclarecido.