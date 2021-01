Suspendieron un recital de rock en San Luis por exceso de público

Se pasaron de la cuenta. En la madrugada de este sábado, policías de la Comisaría 6ª junto a personal de la Municipalidad de San Luis intervinieron en un recital de rock de La Yugular, la banda tributo de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, por exceso de público. El evento se realizaba en el salón Malú, ubicado en avenida España y Colón.

Según señaló el jefe de la oficina judicial de esa dependencia, subcomisario Alberto Villegas, el salón, con base en los protocolos dispuestos por el Comité de Crisis, sobrepasaba el máximo de asistentes permitidos. "Fuimos alertados por un llamado al 911. En el lugar había 140 personas cuando estaba habilitado para 120", refirió y agregó que el procedimiento fue realizado cerca de las 00:20. Por el incumplimiento, le labraron un acta de infracción al encargado de Malú y otra a los músicos.

Por su parte, uno de los miembros de La Yugular dijo, en comunicación con El Diario, que trataron de respetar todos los protocolos requeridos por el Comité de Crisis. "Pido disculpas en nombre de toda la banda, pero realmente creímos que estábamos cumpliendo con todo lo requerido", afirmó.

Aseguró que se encargaron de que el público realizara la reserva de las entradas a través de internet y de que asistieran en diferentes horarios, para evitar aglomeraciones en la puerta para ingresar al show. También facilitaron medios de pago electrónico para evitar el manejo de dinero en el lugar e indicaron que las sillas y mesas estaban ubicadas de tal manera que mantenían una distancia incluso mayor a la solicitada.

"La gente de Malú nos dijo que tenían una capacidad para 800 personas y las autoridades han habilitado la entrada del 25 por ciento de la capacidad del lugar, por eso entiendo que estábamos dentro de lo requerido. Es la tercera vez que tocamos ahí durante la pandemia. Las dos veces anteriores tuvimos la misma cantidad de público, las autoridades municipales inspeccionaron y nos señalaron que todo estaba en orden, por eso no entendemos qué fue lo que sucedió esta vez", dijo.

Contó que un disturbio que hubo en la puerta del local determinó que llegara la Policía. "Luego de que ingresó la gente que tenía las entradas se cerraron las puertas, porque no se vendían en taquilla. En la esquina había tres personas ebrias haciendo malabares en el semáforo. Ellos se acercaron al salón e intentaron forcejear la puerta para entrar y comenzaron a patearla, lo que hizo que viniera la Policía", explicó.

"Cuando llegaron, les preguntamos cómo debíamos seguir y nos dijeron que consideraban que estábamos excedidos en la cantidad de público. Nadie nos solicitó que suspendiéramos el show, esa fue una decisión de la banda. Nosotros queremos respetar las normas. Hace muchos meses que estamos sin la posibilidad de generar ingresos y como de a poco se está permitiendo hacer algo, lo queremos hacer bien, dentro de todo lo requerido y con los protocolos", reiteró.

Por último, resaltó que la banda cumplió 10 años y que organizaron tres fechas para festejarlo y tratar de no exceder las 120 personas. "Entiendo que tuvimos algunos errores, como no haber contado al personal que trabaja en el local o no haber completado toda la trazabilidad, pero intentamos controlar el cumplimiento del resto de las medidas protocolares. Si estos eventos desaparecen van a llegar más fiestas clandestinas, donde no existe ningún respeto por las pautas", consideró.