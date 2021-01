Controlan emprendimientos en los diques provinciales

San Luis Agua realizó más de veinte fiscalizaciones en los emprendimientos instalados en todos los diques de la provincia, con la finalidad de garantizar que cumplan con las normativas exigidas. Las inspecciones abarcaron los clubes náuticos y los paradores a los que les otorgaron un permiso de uso para la temporada 2020/2021.

La empresa estatal no les cobra un canon por las tierras en las que, a través de un convenio, les permitió instalar un comercio para que encaren un emprendimiento, pero sí exige que cumplan con los requisitos que corresponden.

Los controles comprenden la habilitación comercial, permisos de la autoridad competente requeridos para la explotación de la actividad, el mantenimiento y limpieza del predio, que tengan seguro de responsabilidad civil, estacionamiento en condiciones, que tengan habilitados dos núcleos de sanitarios como mínimo, para ambos sexos, servicios de guardavidas, el pago de tasas, servicios e impuestos que les correspondan y que cumplan con todas las medidas preventivas establecidas por el protocolo fijado por el Comité de Crisis, por la pandemia de COVID-19.

“Hoy no estamos aplicando multas si no tienen todo en regla, pero estamos tratando de concientizar y ayudar a que puedan cumplir. La idea no es incentivarlos a que inviertan y luego sancionarlos, entendemos que están brindando un servicio a la comunidad y que es importante”, precisó el subgerente de Perilagos de San Luis Agua, Nicolás Fassero.

No obstante, el funcionario reconoció que si en las próximas fiscalizaciones advierten que los concesionarios no cumplen, tendrán una actitud más firme y podría haber sanciones. “Queremos que cumplan con el convenio que firmaron con nosotros y con todo lo que establecen las leyes vigentes”, señaló.

La mayoría de las concesiones que otorgó San Luis Agua finalizarán el próximo 10 de abril. “Hay casos en que se les pueden vencer los convenios, quieran quedarse en el predio y están evaluando seguir, pero va a depender de cómo hayan cumplido. Si los inspeccionamos diez veces y siempre les faltó algo para estar en regla, directamente no se les va reanudar el acuerdo y van a tener que devolver el terreno al Estado”, advirtió.

Uno de los requisitos que exigen los fiscalizadores para clubes náuticos y paraderos es que cuenten con un servicio de guardavidas, en cumplimiento de una ley que está vigente hace años. “Son puntos que pedimos, hay lugares a los que por falta de socorristas tuvimos que inhabilitarles todas las actividades náuticas, no consiguieron bajar una lancha, una moto de agua, y la gente no podía bañarse en el dique. Desde el momento de la inhabilitación, los concesionarios tuvieron 48 horas para presentar un descargo y se les prohibió el uso de la costa hasta que contrataran guardavidas”, describió.

En los controles también constatan que el proyecto que se concesionó se utilice con el fin que fue aprobado y no que haya cambiado de propósito.

El funcionario admitió que el año pasado pensaban que podía venir una gran cantidad de inversionistas, pero la pandemia cambió todo. “No se puede obligar a invertir en plena epidemia, no les está yendo bien y no están ganando mucho dinero”, reconoció. Y agregó: “La idea es acompañarlos, pero por más que no se llenen de plata, no vamos a dejar que no cumplan con las leyes”.

“Continuaremos con las fiscalizaciones permanentes en todos los clubes que tienen concesiones en los diques. Para nosotros es muy importante que cumplan los requisitos para garantizar la seguridad y comodidad de todos los visitantes”, explicó.

Redacción - NTV.