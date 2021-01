Conducía a contramano con 5,44 de alcohol

Villa Mercedes marcó un récord nacional, pero uno muy poco alentador. Un motociclista fue demorado en la vía pública por circular a contramano y estar borracho. El alcoholímetro marcó 5,44 gramos de alcohol por litro de sangre y aseguran que el número fue el más alto de todo el país en este tipo de test.

Anteayer, cerca de las 20:30, los efectivos de la Comisaría Novena de la ciudad hacían su recorrido habitual por las calles de la zona Estación y vieron una motocicleta de 110 cilindradas color rojo que se dirigía en dirección contraria al sentido de la calle, que era conducida por un hombre de 46 años aproximadamente. "Pasaba por 9 de Julio, por Aviador Origone y por avenida Mitre, estaba desorientado por la cantidad de alcohol que había tomado. Puso en riesgo su vida y la de terceros, ya que en el sector hay distintos puntos de encuentro y de recreación como la plaza Pringles, la Plaza de la Salud y el Centro Comercial. Manejaba a una altísima velocidad y no se podía mantener en pie porque ya estaba en un coma etílico", contó Daniel Bravo, jefe de la Policía de Tránsito Municipal. Luego relató que cuando el patrullero logró interceptarlo para llevarlo al destacamento para hacerle el alcotest, la persona no podía pronunciar las palabras con claridad. "Balbuceaba y costó entenderle", dijo.

Minutos después, los inspectores de la dependencia local llegaron a la oficina policial ubicada en Vicente Dupuy y avenida Mitre para realizar el acta de infracción, el secuestro del rodado y el examen de alcoholemia. "Cuando vimos el número tan alto lo consultamos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y allí tomamos conocimiento de que es una cifra récord en el país. La más alta que habíamos tenido era de 5,33. Incluso ahora supimos que en Sudamérica, en Belo Horizonte, Brasil, en el 2000 tuvieron a una persona que arrojó 5,50", agregó el funcionario.

El motociclista, de apellido Lucero, reside en ese complejo habitacional y confesó que por problemas personales llevaba dos días ingiriendo bebidas alcohólicas.

"Esta es una situación que nos deja mal parados a nivel nacional, así como ha pasado con fiestas clandestinas, con hechos policiales y demás. Nos genera dolor, angustia y malestar porque sentimos que el esfuerzo que hacemos en conjunto con la fuerza de seguridad de la Provincia, de estar trabajando con estas altas temperaturas y hasta sobrecargarnos de tarea, es en vano", aseveró el funcionario.

Por eso, Bravo afirmó que además de las sanciones, se inició una causa judicial y la retención del carnet de conducir.

El alcoholímetro es un aparato que puede detectar lo que haya ingerido la persona y no tiene un máximo de marcación. "Los nuestros están recientemente calibrados, entonces no hay margen de error: puede mostrar desde 0 hasta la cantidad que haya bebido. No tiene un límite, pero yo calculo que si fuese un número más alto la persona podría sufrir alguna insuficiencia cardíaca o encefálica", opinó.