Dos jóvenes vivieron una experiencia paranormal mientras sacaban fotos en el Vulpiani

Un fotógrafo y su amigo querían lograr una gran toma del paisaje nocturno en el Dique Vulpiani, pero se llevaron más que una sorpresa cuando la cámara logró captar otra presencia en el lugar.

El hecho ocurrió este viernes, cerca de las 22. Cuando el periodista gráfico, Héctor Portela y su compañero, Gustavo Yubero, acomodaban sus equipos sobre el puente pasarela que encuentra sobre la estructura de contención de las aguas del Río V.

“Anoche, con un amigo se nos dio por ir a sacar fotos ahí. Cuando llegamos dejamos la moto para bajar hasta el río, por debajo de la pasarela. Pero mi amigo me dice: subamos y saquemos una foto desde ahí”, contó Portela.

“Cuando dijo así la pasarela empezó a moverse, como si alguien hubiese pasado corriendo. Lo primero que hicimos fue mirar para el costado para ver si se veía una sombra. Como no vimos nada pensamos que era un perro”, añadió.

Los jóvenes subieron a la pasarela y se dirigieron al centro, donde hay un pilar porque es la parte más firme del puente, ideal para lograr estabilizar la toma.

“Esa parte es firme, tenés que saltar para que se mueva, pero cuando acomodamos la cámara se empezó a mover. Mi amigo me miró y me aseguró que él no había sido. ‘Yo ni respiro’, le dije, para que la cámara no se moviera”, narró el joven.

Ya un poco impresionados decidieron bajar del puente, pero antes Portela gatilló hacia donde habían escuchado que se dirigieron los pasos a la carrera. La sorpresa vino más tarde cuando al revisar la cámara encontró, lo que en principio parecía un reflejo, una figura que lo miraba desde el otro lado del puente.

